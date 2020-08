Chuyện một người bao đồng

(QNO) - Sau khi tốt nghiệp đại học ở Huế, anh Nguyễn Vũ Long (thôn Phú Nam, xã Tam Xuân 2, Núi Thành) tham gia công tác đoàn tại địa phương và được bầu làm Bí thư Chi đoàn thôn Phú Nam. Tuổi trẻ nhiệt huyết và phấn đấu, anh được kết nạp Đảng, trúng cử HĐND xã Tam Xuân 2 (khóa III) và trở thành chuyên viên văn phòng - thống kê xã.

Anh Nguyễn Vũ Long và vợ tham gia hiến máu nhân đạo. Ảnh: T.X

Trong công việc, anh Nguyễn Vũ Long chưa một lần trễ nải, từ việc lớn đến việc nhỏ anh đều tận tâm tận lực hoàn thành đúng tiến độ thời gian và chất lượng, mọi nơi mọi lúc anh luôn nêu cao tinh thần đoàn kết giúp đỡ đồng nghiệp, hướng dẫn công dân tận tình chu đáo. Ở cộng đồng dân cư, bản thân anh và gia đình luôn thể hiện vai trò gương mẫu, giữ vững mối đoàn kết hàng xóm láng giềng. Trong khu dân cư có việc hiếu hỉ, anh đều tham gia và cùng chia sẻ với mọi người. Luôn quan tâm tiếp thu và chia sẻ tâm tư của mọi người nên anh mang danh “người bao đồng”.



Hiểu rõ hoàn cảnh khó khăn của bà con, nhất là các hộ nghèo trong xã, anh vận động hơn 30 suất quà mỗi năm với trị giá gần 10 triệu đồng. Hằng năm anh còn quyên góp nhiều phần quà như quần áo, chăn màn, thực phẩm thiết yếu… vào chương trình “Mùa đông ấm” do Đoàn Thanh niên xã Tam Xuân 2 tổ chức cho học sinh ở xã Trà Linh, Nam Trà My. Anh cũng vận động nhiều doanh nghiệp hảo tâm khác tài trợ vật dụng giúp người nghèo sửa chữa nhà cửa, tặng quà học sinh dịp khai trường với số tiền trị giá hơn 15 triệu đồng.

Hiện nay, anh Nguyễn Vũ Long công tác tại Ban Dân vận Tỉnh ủy, dù bận bịu nhiều việc nhưng vẫn luôn sắp xếp thời gian đóng góp công sức cho địa phương. Với vai trò Trưởng ban liên lạc 76, những năm qua anh đã vận động lực lượng “đảng viên 76” đóng góp rất lớn từ tinh thần đến vật chất hỗ trợ các thôn mua sắm trang thiết bị, xây dựng cơ sở vật chất như sân bóng chuyền, sắm ti vi, âm thanh, bàn ghế... trị giá hàng trăm triệu đồng, qua đó tạo được mối đoàn kết gắn bó giữa địa phương và các đảng viên sinh hoạt tại cơ sở.

Sinh sống tại địa phương, anh từng nhiều lần tham gia truy đuổi các đối tượng cướp giật, phục bắt trộm cắp cùng với đội dân phòng, góp phần vào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn và từng được Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam tặng giấy khen. Gia đình anh cũng là thành viên tích cực trong Câu lạc bộ “Gia đình hiến máu tình nguyện” của xã Tam Xuân 2. Bản thân anh đã 6 lần hiến và truyền máu trực tiếp, đồng thời vận động nhiều người hiến máu cứu sống người bệnh, vợ anh cũng nhiều lần tham gia hiến máu...

Anh Nguyễn Vũ Long tâm niệm dù ở cương vị nào thì mình vẫn là công dân tốt, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và sống chan hòa với cộng đồng thôn xóm. “Những gì tốt hơn cho xã hội, tốt hơn cho mọi người mà mình có thể làm được mình sẽ cố gắng làm” - anh Long tâm sự. Cũng theo anh Long, những việc làm của anh rất nhỏ bé, nhưng cũng góp một phần vơi đi khó khăn cho các gia đình, phận đời. Nếu ai cũng biết san sẻ cho nhau thì xã hội sẽ dần tốt đẹp hơn lên, điều tốt sẽ dần lan tỏa.