(QNO) - Cánh tài xế trên địa bàn tỉnh gắn kết thành lập đội xe vận chuyển miễn phí hàng hóa, nhu yếu phẩm, đón đưa bệnh nhân nghèo, khó khăn trong dịch bệnh Covid-19.

“Chuyến xe 0 đồng” sẵn sàng phục vụ tất cả nhu cầu vận chuyển người bệnh, hàng hóa, nhu yếu phẩm. Ảnh: ĐOÀN ĐẠO

Nhận thông báo qua mạng xã hội của nhóm “Chuyến xe 0 đồng” về việc chuẩn bị vận chuyển miễn phí nhu yếu phẩm ra TP.Đà Nẵng, chị Nguyễn Thị Ngọc Giang (TP.Tam Kỳ) có mặt tại điểm tiếp nhận hàng hóa tại Tam Kỳ để gửi thực phẩm cho người em gái vừa ra viện sau sinh.

“Vì dịch bệnh Covid-19 nên xe buýt dừng hoạt động, muốn gửi hàng ra cho người thân cũng rất khó khăn, vì vậy “Chuyến xe 0 đồng” là cứu cánh của rất nhiều người” - chị Giang nói. Tương tự, bà Võ Thị Kiều (TP.Tam Kỳ) cho biết: “Con trai tôi đang học tại Đà Nẵng, không về được do cách ly. Việc các bạn trẻ vận chuyển giúp hàng hóa khiến tôi xúc động. Tôi có ý hỗ trợ tiền vận chuyển, đổ xăng nhưng các bạn nhất quyết không nhận…”.

Anh Nguyễn Chấn Hưng - Trưởng nhóm thiện nguyện “Chuyến xe 0 đồng” cho biết, từ những khó khăn của người dân trong việc đi lại do Covid-19, 3 nhóm tài xế “Bạn hữu đường xa team Tam Kỳ”, “Bác tài xứ Tiên”, “Solo Phú Ninh” đã hình thành ý tưởng tổ chức vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm tiếp tế cho người dân Quảng Nam, TP.Đà Nẵng. Đồng thời sẵn sàng chở các bệnh nhân nghèo, cận nghèo miễn phí khi họ có nhu cầu.

Đều đặn hằng tuần, nhóm thiện nguyện này sẽ chọn một ngày cố định để vận chuyển nhu yếu phẩm ra Đà Nẵng cho người dân khắp các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh; thông báo trên các trang mạng xã hội để người dân biết và gửi hàng theo số điện thoại của các tài xế.

Đồng thời khi quay trở về, các tài xế của nhóm cũng nhận hàng hóa gửi về Quảng Nam, trực đón các bệnh nhân nghèo, cận nghèo xuất viện ở Đà Nẵng về quê. Ngoài ra, tham gia vận chuyển trang thiết bị y tế như quần áo bảo hộ, khẩu trang y tế, nước sát khuẩn, xà phòng, giấy vệ sinh, nhu yếu phẩm thiết yếu đến vùng cần tiếp tế chống dịch.

“Từ hồi dịch Covid-19 bùng phát đến nay, các thành viên của nhóm đã giúp đưa một số sản phụ đến bệnh viện kịp thời. Cách đây hơn tuần, “Chuyến xe 0 đồng” cũng đã giúp khoảng 20 bệnh nhân Quảng Nam, Quảng Ngãi về nhà an toàn” - anh Nguyễn Chấn Hưng cho hay.

Ngày càng có nhiều tài xế tham gia “Chuyến xe 0 đồng”. Ảnh: ĐOÀN ĐẠO

Ý nghĩa nhân văn của hoạt động này đã lan tỏa trong cánh tài xế của Quảng Nam, ngày càng có nhiều thành viên hơn và mạng lưới của “Chuyến xe 0 đồng” phủ sóng nhiều địa phương hơn. Đến nay, nhóm đã huy động hơn 20 ô tô 4 đến 16 chỗ và xe tải, cùng 30 người tham gia công tác thiện nguyện.

Anh Hưng nói: “Trước kia thì mình làm khi người dân có nhu cầu, còn nay thì bài bản hơn, dán logo nhận diện “Chuyến xe 0 đồng” ở nắp ca pô xe khi đi chở hàng, chở bệnh nhân để tránh tình trạng bị các đối tượng xấu lợi dụng danh nghĩa. Đồng thời, các tài xế trong nhóm đều có giấy giới thiệu do Hội Từ thiện Quảng Nam cấp để danh chính ngôn thuận, hoạt động dễ dàng”.

Nữ tài xế Võ Thị An Mỹ dù ở tận xã Trà Tân (Bắc Trà My) nhưng cũng tranh thủ sắp xếp việc gia đình để cùng hỗ trợ. “Thù lao chúng tôi nhận được trong những chuyến đi khi thì lon nước ngọt, khi vài chiếc bánh tráng và cả những nụ cười của bệnh nhân lẫn người nhà… Chỉ vậy thôi, nhưng làm chúng tôi rất hạnh phúc vì đã làm được điều gì đó ý nghĩa…” - chị Mỹ nói trước khi chiếc ô tô cá nhân của chị lăn bánh ra Đà Nẵng với ăm ắp hàng hóa của bà con Bắc Trà My.