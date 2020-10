Còn 85 hộ dân ở Tây Giang, Thăng Bình tiếp tục sơ tán

AN BÌNH | 14/10/2020 15:11

(QNO) - Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, từ 7 giờ ngày 13.10 đến 7 giờ ngày 14.10, hầu hết địa phương trên địa bàn tỉnh không có mưa, một số địa phương lượng mưa nhỏ.

Dọn dẹp vệ sinh sau lũ. Ảnh: A.B

Mực nước lúc 1 giờ ngày 14.10 trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa là 7,33m, trên báo động I 0,83m. Trên sông Thu Bồn tại Giao Thủy 3,33m, dưới báo động I 3,17m; tại Câu Lâu 1,38m, dưới báo động I 0,62m; tại Hội An 0,98m, dưới báo động I 0,2m. Trên sông Tam Kỳ tại Tam Kỳ 1,32m, dưới báo động I 0,38m.



Tính đến 7 giờ ngày 14.10, mực nước tại 17 hồ chứa vừa và lớn do Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam quản lý có 10 hồ đầy nước (Đá Vách, Nước Rôn, An Long, Hố Giang, Hưong Mao, Cây Thông, Phú Lộc, Thạch Bàn, Khe Tân, Phước Hà), 2 hồ hơn 80% dung tích hữu ích (Vĩnh Trinh, Trung Lộc), 3 hồ hơn 50% dung tích hữu ích (Cao Ngạn, Đông Tiền, Việt An), 2 hồ dưới 50% dung tích hữu ích (Phú Ninh, Thái Xuân).

Đến 6 giờ sáng nay, Quảng Nam có 73 tàu/2.555 lao động hoạt động trên biển. Cụ thể khu vực Trường Sa 68 tàu/2.501 lao động (đã tránh trú an toàn tại các đảo ở Trường Sa); khu vực Hoàng Sa 5 tàu/54 lao động, trong đó riêng tàu QNa-91327 TS (Núi Thành) hoạt động tại khu vực Nam Hoàng Sa không liên lạc được (các tàu còn lại đã được thông báo và trên đường vào khu vực tránh trú).

Hiện tại còn 85 hộ dân với 307 người tại huyện Tây Giang và Thăng Bình tiếp tục sơ tán do nằm trong vùng nguy hiểm, nguy cơ sạt lở cao hoặc nhà vẫn còn ngập nước. Tính đến thời điểm này, mưa lũ khiến 10 người chết và 1 người mất tích; thiệt hại 213 nhà ở, 15.035 nhà bị ngập; 30 điểm trường bị ảnh hưởng bởi ngập lụt, sạt lở đất.

Ngoài ra, thiệt hại 487ha lúa, 1.224ha rau màu, 30ha cây trồng lâu năm, 21ha cây trồng hằng năm; hơn 9.300 con gia súc, gia cầm bị chết; 7.245m kênh mương, 3.500m bờ biển bị sạt lở; 68 điểm sạt lở, bồi lấp trên tuyến quốc lộ và 121 điểm sạt lở, 8.121m đường giao thông địa phương hư hỏng.