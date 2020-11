Công an Phước Sơn tiếp cận xã Phước Lộc, bắt đầu tìm kiếm cứu nạn

(QNO) - Sau nhiều giờ đồng hồ đi bộ cắt rừng, vượt suối, chiều tối 1.11, đoàn tìm kiếm cứu nạn Công an huyện Phước Sơn đã đến được xã Phước Lộc - nơi xảy ra 2 vụ sạt lở đất nghiêm trọng làm 13 người chết và mất tích.

Cán bộ chiến sĩ Công an huyện Phước Sơn vượt qua đoạn suối chảy xiết. Ảnh: X.M

Những ngày qua, việc tiếp cận hiện trường 2 vụ sạt lở này gặp rất nhiều khó khăn do các tuyến đường vào xã Phước Lộc bị sạt lở, chia cắt. Các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã lên nhiều phương án tiếp cận xã Phước Lộc. Đến chiều tối 1.11, đoàn tìm kiếm cứu nạn Công an huyện Phước Sơn gồm 14 người do Thượng tá Lê Nho Tâm - Trưởng Công an huyện dẫn đầu đã đến được xã Phước Lộc.

Gùi hàng qua vách núi dựng đứng vào tiếp tế người dân xã Phước Lộc. Ảnh: X.M

Xuất phát từ xã Phước Công, đoàn cắt rừng đi bộ suốt 8 tiếng đồng hồ với đoạn đường hơn 9km, gùi theo lương thực thực phẩm và các vật dụng cần thiết để cứu trợ kịp thời người dân xã Phước Lộc bị cô lập nhiều ngày qua. Bắt đầu từ hôm nay 2.11, cán bộ chiến sĩ Công an huyện Phước Sơn tham gia tìm kiếm cứu nạn 8 nạn nhân còn mất tích tại thôn 1 và thôn 3.