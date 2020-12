Công an tỉnh Đắk Nông hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ

(QNO) - Đoàn công tác Công an tỉnh Đắk Nông vừa phối hợp Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức chương trình thăm, trao tặng quà giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Công an tỉnh Đắk Nông hỗ trợ người dân Duy Xuyên sửa chữa nhà ở. Ảnh: M.T

Tại huyện Duy Xuyên, Công an tỉnh Đắk Nông hỗ trợ 3 gia đình bị thiệt hại nặng sau bão lũ với mức 40 triệu đồng/hộ để cải tạo, sửa chữa lại nhà cửa. Đây là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn. Đoàn viên thanh niên Công an tỉnh và Công an huyện Duy Xuyên cũng tham gia giúp đỡ các hộ sửa chữa nhà, nhanh chóng có chỗ ở ổn định trước Tết Nguyên đán.



Bên cạnh đó, Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp Công an tỉnh Quảng Nam trao tặng 14 máy lọc nước tổng giá trị 112 triệu đồng; trong đó 8 máy lọc nước lớn tặng các trường học và 6 máy lọc nước tặng công an các xã thuộc 2 huyện Nông Sơn và Phước Sơn. Ngoài ra còn tặng 6 tấn hàng hóa gồm quần áo cũ và nhu yếu phẩm, đồ dùng học sinh.

Ủng hộ 68 triệu đồng giúp cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: M.T

Trước đó, đoàn công tác Công an tỉnh Đắk Nông tặng Công an tỉnh Quảng Nam 68 triệu đồng giúp cán bộ chiến sĩ khắc phục hậu quả thiên tai, mưa bão. Tổng giá trị các hoạt động 300 triệu đồng, huy động từ kinh phí đóng góp của công an các đơn vị, địa phương thuộc tỉnh Đắk Nông.