Cộng đồng Hội An chung tay chống dịch

Giữa cơn đại dịch hoành hành khiến hầu hết hoạt động thương mại dịch vụ, vui chơi giải trí ở Hội An đều điêu đứng nhưng cộng đồng doanh nghiệp cùng người dân địa phương vẫn góp sức người, sức của để tiếp thêm động lực cho quê nhà vượt qua gian khó.

Nhiều đơn vị du lịch đã đồng hành với chính quyền địa phương trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Q.T

Doanh nghiệp đồng hành

Chung lời kêu gọi hưởng ứng từ cả nước, ngày 17.3, UBND TP.Hội An có thư kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức, nhân dân trong và ngoài TP.Hội An phối hợp và hỗ trợ nguồn lực để giúp đỡ các lực lượng chức năng của địa phương đẩy lùi dịch Covid-19. Chỉ sau 3 ngày, đã có hơn 50 đơn vị, cá nhân ủng hộ nguồn tài chính với số tiền ban đầu hơn 500 triệu đồng.

Theo thông tin từ ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.Hội An, trong số này có hơn 20 đơn vị du lịch dù đang rất chật vật trong hoạt động nhưng tập thể lãnh đạo và nhân viên vẫn san sẻ khó khăn chung với thành phố.

Ngoài ra, Công ty Sao Biển Xanh, Tập đoàn AIKYA, Khách sạn Táo Xanh hay Sea’Lavie Boutique Resort cũng hỗ trợ thiết thực các thiết bị vật tư y tế, đồ bảo hộ, khẩu trang, giường sắt bố trí tại khu cách ly… với trị giá hơn 200 triệu đồng.

Ông Phan Xuân Thanh - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam cho rằng: “Thách thức từ dịch bệnh Covid-19 là rủi ro phi truyền thống nên doanh nghiệp du lịch đã sớm nhận thức và chủ động hy sinh lợi ích kinh tế để đồng hành với chính quyền địa phương ứng phó đồng bộ”.

Ông Thanh thông tin thêm, nhiều doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Du lịch Quảng Nam đã chủ động góp tiền, nhân lực, phương tiện để tăng thêm nguồn lực chống dịch cho Hội An. Ngoài ra, hiệp hội cũng đang tích cực kết nối tìm kiếm, huy động nguồn nhân lực có chuyên môn về y tế để hỗ trợ cho địa phương chống dịch trong khả năng của mình.

Thiết thực ủng hộ

Ông Nguyễn Văn Lanh - Trưởng phòng VH-TT Hội An chia sẻ, trong những ngày qua nhiều nhóm thiện nguyện và người dân đã chủ động liên lạc với mong muốn sẵn sàng hỗ trợ cho chính quyền địa phương từ phương tiện và lái xe phục vụ vận chuyển khách đi cách ly, tình nguyện viên phiên dịch đến đồ ăn, thức uống…

Anh Nguyễn Trí Minh - Giám đốc Công ty Du lịch Minh Travel, đơn vị tình nguyện vận chuyển du khách thuộc trường hợp cần cách ly nhiều ngày qua tại Hội An, chia sẻ: “Anh em lái xe chỉ mong muốn góp một chút công sức để đồng hành với Hội An vượt qua giai đoạn khó khăn này. Đến bây giờ cộng đồng cư dân Hội An vẫn an toàn trong dịch bệnh là niềm vui lớn, động lực để chúng tôi tiếp tục cố gắng”.

Một câu chuyện xúc động khác được chia sẻ lại từ Trung tâm Y tế TP.Hội An, đó là bà Tâm (một tiểu thương ở chợ Bà Lê, phường Cẩm Châu) sau khi dò hỏi nắm số lượng đã hai lần đem tổng cộng 80 ly sinh tố đến Trung tâm Y tế Hội An. Hành động ý nghĩa của bà Tâm với mong muốn động viên tinh thần lực lượng y tế địa phương đang ngày đêm căng mình làm việc tại các khu cách ly tập trung và hàng chục khách sạn, khu lưu trú có người tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An cho biết, chính quyền địa phương nhận được sự chia sẻ rất lớn từ người dân và cộng đồng doanh nghiệp trong công tác phòng chống dịch.

“Nhiều khách sạn trên địa bàn thành phố như Hội An Coco River Resort, Hoa Cọ Resort… đã chủ động đề nghị địa phương tạm thời trưng dụng cơ sở lưu trú của mình làm nơi lưu trú an toàn cho du khách để họ an tâm hơn và có nhiều ấn tượng đẹp trong thời gian cách ly tại Hội An” - ông Sơn nói. Theo bà Nguyễn Thị Kim Thu - Đại diện Công ty du lịch Miền Á Đông bộc bạch, chúng tôi rất xúc động khi các vị khách không may nằm trong diện cách ly khi đến Hội An được địa phương quan tâm tạo những điều kiện sinh hoạt chu đáo nhất và được thăm hỏi, trao quà động viên trước lúc rời khỏi nơi này. “Chia sẻ khó khăn với địa phương cũng là một phần trách nhiệm của doanh nghiệp du lịch lúc này nên chúng tôi đã và sẽ tiếp tục đồng hành với Hội An để cùng nhau vượt qua khó khăn” - bà Thu cho hay.