Cộng đồng Hội An hỗ trợ người cách ly

(QNO) - Hiện nay ngoài 4 khu cách ly tập trung có thu phí, TP.Hội An còn có các khu cách ly dành cho người hồi hương tại khách sạn với gần 700 người đã và đang thực hiện cách ly. Trong đó, nhiều trường hợp khó khăn được cộng đồng hỗ trợ kịp thời.

Nhóm “Chung tay đẩy lùi Covid-19” hỗ trợ 15 triệu đồng cho anh đình anh Nguyễn Văn Thành (quê Khánh Hòa). Ảnh: Q.H

Ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An cho biết, những trường hợp khó khăn nói trên là người lao động phổ thông, đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc và Nhật Bản nhưng bị mất việc làm cả năm qua do dịch Covid-19 và được hồi hương theo các chuyến bay “giải cứu” của Chính phủ.

Trước tình hình đó, doanh nghiệp và cộng đồng tại Hội An đã có nhiều hành động hỗ trợ thiết thực. Thành phố cũng vận động các khách sạn thực hiện cách ly tập trung có thu phí giảm giá từ hơn 1 triệu đồng xuống còn 500 nghìn đồng/người/ngày đêm.

Chị Phan Thị Thu Tính (SN 1987, quê Phú Yên) đi lao động tại Hàn Quốc, có 2 con 6 tuổi và 3 tuổi. Khách sạn Mường Thanh (Hội An) miễn phí ăn ở cho 3 mẹ con trong 21 ngày cách ly. Nhóm “Chung tay đẩy lùi Covid-19” ở Hội An cũng quyên góp được 15 triệu đồng, 50 đô la Mỹ hỗ trợ tàu xe cho 3 mẹ con về quê.

Hay như trường hợp vợ chồng anh Nguyễn Văn Thành và đứa con 2 tháng tuổi bị bệnh bẩm sinh, cùng đi lao động tại Nhật Bản và trở về thực hiện cách ly tại khách sạn Làng lụa Hội An. Cả ông bà ngoại từ Khánh Hòa ra trợ giúp trông cháu cũng phải cách ly 21 ngày. Thấu hiểu khó khăn, nhóm “Chung tay đẩy lùi Covid-19” quyên góp được 15 triệu đồng hỗ trợ gia đình về quê.

Ngày 12.5 vừa qua, 226 người trong gần 700 người lao động hồi hương đã hoàn thành cách ly y tế tập trung 21 ngày tại các khách sạn ở Hội An.

Mới đây, ông Nguyễn Quốc Vương (phường Cẩm An, Hội An) vận động quyên góp được 27 triệu đồng để tiếp tục hỗ trợ những trường hợp khó khăn khác. Từ số tiền này, ông ủy quyền nhóm “Chung tay đẩy lùi Covid-19” hỗ trợ 10 triệu đồng cho anh Lê Minh Tân (SN 1990, quê Nghệ An) đi lao động tại Hàn Quốc bị tai nạn lao động gãy tay.

Trên trang facebook “Chung tay đẩy lùi Covid-19”, anh Song Vĩnh Khoa - thành viên của nhóm viết: Trong gần 700 người đó (người hồi hương thực hiện cách ly), còn có vài trường hợp cực kỳ khó khăn. Một số họ bị bệnh mãn tính, bị tai nạn đang chạy chữa, bị đau khi vào cách ly... Gia đình họ phải khăn gói từ các tỉnh thành xa xôi đến Hội An cách ly chung để chăm sóc người thân.

“Với tinh thần lá rách ít đùm lá rách nhiều, mong các bạn của tôi hãy chung tay góp sức, giúp đỡ các trường hợp này để họ có chi phí chi trả cách ly, ít tiền để làm lộ phí để trở về nhà và tiếp tục chữa bệnh, trang trải trong thời gian dịch dã” - anh Song Vĩnh Khoa kêu gọi.

Tính đến ngày 15.5, nhóm “Chung tay đẩy lùi Covid-19” huy động được tổng số tiền 77,9 triệu đồng để ủng hộ các công dân hồi hương có hoàn cảnh khó khăn. Đến nay đã chi 40 triệu đồng cho 3 trường hợp nêu trên, số còn lại sẽ dành cho những trường hợp khó khăn khác.