Cộng đồng người dân Hội An và du khách hành động vì đại dương xanh (clip)

(QNO) - Với thông điệp “Thanh niên hành động vì đại dương xanh”, gần 100 người dân, thanh niên, du khách nước ngoài đã tham gia dọn rác tại bãi biển Cửa Đại, khu rừng dừa nước Cẩm Thanh (Hội An) nhằm tuyên truyền, nâng cao ý thức cộng đồng về bảo vệ môi trường.

Cam kết bảo vệ môi trường Hội An xanh, sạch. Ảnh: L.T

Sáng nay 4.12, Ủy ban quốc gia Chương trình con người và sinh quyển Việt Nam cùng với UNESCO, Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An phát động chương trình “Tìm kiếm ý tưởng sáng tạo vì một đại dương không nhựa” nhằm tìm kiếm các giải pháp cho vấn đề giảm thiểu, xử lý, tái chế… chất thải nhựa.

Chương trình nhằm tăng cường sự tham gia của thanh niên, cộng đồng và các bên liên quan trong việc nâng cao nhận thức, kêu gọi và lan tỏa hành động bảo vệ môi trường biển đảo.

Thông qua việc thu gom rác tại bờ biển Cửa Đại sẽ lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng. Ảnh: L.T

Ô nhiễm nhựa hay còn gọi là “ô nhiễm trắng” là vấn nạn nhức nhối tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Đây là hậu quả của việc lạm dụng quá mức sản phẩm từ nhựa, cộng với khả năng thu gom, tái chế, tái sử dụng không tương thích khiến chất thải nhựa tràn lan trong môi trường.

Việt Nam hiện là nước có chất thải nhựa xả ra biển nhiều thứ tư trên thế giới, với khối lượng thải ra Biển Đông dao động từ 0,28 đến 0,73 triệu tấn/năm (tương đương 6% tổng lượng chất thải nhựa được thải ra biển của thế giới). Dự báo đến năm 2050, lượng rác thải trên biển sẽ nhiều hơn cá.

Tại TP.Hội An, ngay sau khi Cù Lao Chàm được công nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giới (năm 2009), Cù Lao Chàm cũng trở thành địa phương đầu tiên trên cả nước nói không với túi ni lông.

Qua hơn 10 năm, nơi đây vẫn là địa phương duy nhất thực hiện thành công chương trình và tiếp tục hướng đến “Nói không với các sản phẩm nhựa dùng một lần”. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện vẫn còn nhiều khó khăn, chưa đồng bộ trong toàn khu dự trữ sinh quyển, lượng rác thải ra môi trường mỗi ngày vẫn hơn 5 tấn, trong đó rác thải nhựa trở thành áp lực lớn đối với công tác quản lý rác thải tại Hội An.

Không chỉ thanh niên, người dân cũng tham gia dọn rác thải nhựa. Ảnh: L.T

Theo ông Nguyễn Minh Lý – Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An, với định hướng xây dựng thành phố sinh thái, văn hóa, du lịch, Hội An luôn hết sức quan tâm đến lĩnh vực môi trường. Tuy nhiên, trước sự phát triển kinh tế - xã hội, Hội An vẫn đối diện nhiều thách thức; quản lý tài nguyên, môi trường biển còn nhiều bất cập; năng lực nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý rác thải còn hạn chế, phụ thuộc vào nguồn lực bên ngoài. Tình trạng xả rác, nước thải ra môi trường tự nhiên, nơi công cộng vẫn còn diễn ra, gây ô nhiễm, làm xấu đi hình ảnh Hội An, đòi hỏi tất cả cộng đồng phải chung tay góp sức, đồng lòng nhằm thực hiện chiến lược xã hội hóa công tác quản lý rác thải, bảo vệ môi trường biển đảo hiện nay và những năm tới.