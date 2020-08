Những ngày qua nhiều tổ chức, cá nhân đã không quản khó khăn, nguy hiểm ngày đêm đồng hành với chính quyền các cấp đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Cộng đồng trách nhiệm sẽ giúp nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. Ảnh: K.L

Gần tuần nay, anh Nguyễn Tuấn Liên - Giám đốc Khu du lịch Tuấn Liên Hoi An Eco Discovery cùng nhóm bạn trong “Hội hớt tóc 0 đồng” lên mạng Facebook kêu gọi sự chung tay đóng góp của bạn bè, mạnh thường quân ủng hộ các nhu yếu phẩm như nước uống đóng chai, sữa, bánh ngọt, mỳ tôm, dung dịch rửa tay sát khuẩn, khẩu trang y tế... để tặng các chốt chặn kiểm dịch. Anh Liên cho biết, mình và các thành viên “Hội hớt tóc 0 đồng” mong muốn được sẻ chia một phần vất vả cùng cán bộ chiến sĩ, lực lượng xung kích ngày đêm túc trực, chốt chặn.

Trước đó, ngày 1.8, UBND TP.Hội An đã có thư gửi đến y bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng đang công tác hoặc về hưu trên địa bàn thành phố và sinh viên y khoa kêu gọi tình nguyện tham gia phòng chống dịch Covid-19. Trong thư, UBND TP.Hội An cho biết, hiện nay dịch bệnh Covid-19 đã bước vào giai đoạn mới và diễn biến phức tạp, khó lường. Số ca dương tính với Covid-19, các trường hợp F1, F2 không ngừng gia tăng, nguy cơ lây lan, bùng phát dịch trong cộng đồng rất cao. Công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố hiện đối mặt với rất nhiều thách thức, trong đó có khó khăn về lực lượng nhân viên y tế tham gia phòng chống dịch. Vì vậy, chính quyền TP.Hội An rất cần sự chung tay của lực lượng y tế để cùng thành phố sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Theo ông Bùi Văn Dũng - Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng HĐND - UBND thành phố kiêm phụ trách Phòng Y tế TP.Hội An, sau 3 ngày gửi thư kêu gọi đã có hơn 10 người là sinh viên y khoa, y bác sĩ mới ra trường và về hưu đăng ký tham gia. Riêng với một số y bác sĩ về hưu, thành phố đang rà soát lại xem có đảm bảo sức khỏe hay không, trước khi gửi thư mời trực tiếp.

Có thể thấy, việc tham gia phòng chống dịch Covid-19 đang được cộng đồng, người dân tích cực ủng hộ. Dường như trong cơn bão dịch bệnh Covid-19 không ai đứng ngoài cuộc. Bác sĩ Trần Công Ân - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức (Điện Bàn) chia sẻ, nếu không cộng đồng trách nhiệm phòng chống dịch thì nguy cơ lây lan rất lớn, hậu quả sẽ khó lường.

“Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức đã xuất hiện 2 ca dương tính với Covid-19, bắt buộc chúng tôi phải cách ly 30 người, gồm 4 bác sĩ và 26 nhân viên, y tá. Hiện tại chúng tôi đã triển khai việc test nhanh cho bệnh nhân nhằm loại trừ nguy cơ lây lan dịch bệnh trong bệnh viện, tránh trường hợp bệnh nhân mang mầm bệnh vào viện như vừa rồi” - bác sĩ Ân nói.

Từ chiều 2.8, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức bắt đầu tổ chức xét nghiệm nhanh cho tất cả bệnh nhân vào điều trị nội trú nhằm ngăn ngừa, loại trừ nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19 trong bệnh viện ngay từ đầu, trước mắt ưu tiên tập trung vào các sản phụ đến sinh.

Theo bác sĩ Trần Công Ân, bệnh viện không thể test nhanh tất cả người dân để phát hiện ra các đối tượng F1. Tuy nhiên, nếu các đối tượng F1, F2 từng tiếp cận với các ca bệnh thời gian trên 7 ngày nếu có yêu cầu thì bệnh viện cũng sẽ làm nhằm tránh lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Hiện tại, bệnh viện có khoảng 1.000 bộ kit xét nghiệm nhanh.