Công trình an sinh trước thềm xuân

(QNO) - Ba công trình: thắp sáng đường thôn, điểm tránh ô tô, lan can cầu tràn vừa được đoàn viên thanh niên Chi đoàn thôn An Thái (xã Bình An, Thăng Bình) thực hiện từ sự tài trợ của bà con xa quê và đóng góp của nhân dân trong thôn, đem lại niềm vui cho người dân trước thềm xuân Tân Sửu.

Đường vào thôn An Thái. Ảnh: C.N

Gần 1km đường từ quốc lộ 1 đến nhà văn hóa thôn An Thái được thắp sáng bằng 31 bóng điện; tuyến đường từ quốc lộ vào thôn có thêm 6 điểm tránh; đập tràn Vũng Cống nối cánh đồng vào thôn có lan can mới… là những công trình được xây dụng từ đóng góp tiền của, công sức của người dân và bà con thôn An Thái xa quê.

Anh Phan Quốc Ân - Bí thư Chi đoàn thôn cho biết, công trình nhằm giúp người dân đón xuân vui tết an toàn và chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, kỷ niệm Ngày thành lập Đảng (3.2), hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Thi công điểm tránh ô tô. Ảnh: A.P

Ông Nguyễn Công Định (đại diện Ban liên lạc lâm thời Hội đồng hương An Thái tại Đà Nẵng) cho biết, bà con xa quê luôn mong muốn đóng góp chút gì đó cho quê hương và đem lại niềm vui cho người dân quê nhà. Lúc đầu ban liên lạc dự định làm công trình thắp sáng đường thôn để nhân dân, nhất là công nhân và học sinh đi học thêm vào ban đêm đi lại an toàn nên đã kêu gọi người dân An Thái sinh sống trong và ngoài địa phương đóng góp. Riêng điểm tránh ô tô (6 điểm trên tuyến đường vào thôn) và lan can cầu tràn là 2 công trình phát sinh.

Toàn thôn An Thái có 570 hộ, số lượt phương tiện qua lại trên tuyến đường vào thôn hằng ngày khá nhiều, nhưng đường chỉ đủ một làn xe chạy, việc tránh xe đi ngược chiều rất bất tiện. Thôn An Thái vốn là vùng trũng thấp của xã Bình An, đập tràn dẫn vào thôn đã mất tay vịn, vào mùa mưa lũ qua lại rất nguy hiểm. Ban liên lạc hội đồng hương, người dân và đoàn viên thanh niên Chi đoàn thôn An Thái đồng lòng đầu tư 3 công trình nêu trên với tổng kinh phí gần 100 triệu đồng, không kể công lao động.

Đường vào thôn An Thái được thắp sáng. Ảnh: A.P

Với tiêu chí thi công khẩn trương, hoàn thành trước tết để phục vụ nhân dân nhưng phải đảm bảo chất lượng, đoàn viên thanh niên và người dân ra quân “thần tốc”, chỉ chưa đầy 10 ngày, công trình đã hoàn thành.

Ông Nguyễn Lý - Trưởng thôn An Thái cho biết, ước muốn đường thôn được thắp sáng đã lâu, nay nhờ những tấm lòng của đồng hương đóng góp, ai cũng mừng và nhiệt tình tham gia.

Cầu tràn đã có lan can. Ảnh: C.N

Chung vui với nhân dân địa phương trong ngày công trình hoàn thành, bà Lê Thị Thanh Thủy - Phó Bí thư Đảng ủy xã Bình An chia sẻ, bà rất xúc động khi có nhiều đồng hương hướng về quê nhà bằng những việc làm ý nghĩa. Không chỉ tài trợ làm 3 công trình này, nhiều đồng hương thôn An Thái còn thường xuyên hỗ trợ người dân gặp khó khăn, thiên tai, dịch bệnh, nhất là người cao tuổi…