Cuộc sống dần trở lại bình thường sau giãn cách xã hội

(QNO) - Sáng nay 23.4, sau thời gian giãn cách xã hội phòng chống dịch bệnh Covid-19, các cơ quan đã tiếp công dân trở lại. Trong khi đó, một số dịch vụ được phép hoạt động cũng bắt đầu mở cửa.

Cán bộ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh giải quyết thủ tục hành chính cho người dân vào sáng 23.4. Ảnh: L.T

Phòng dịch nghiêm ngặt

Tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, sáng 23.4 công việc đã quay trở lại bình thường. Theo quan sát của phóng viên, tại cửa chính của trung tâm luôn có cán bộ trực đo thân nhiệt và nhắc nhở người đến giao dịch đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn trước khi vào làm việc. Tinh thần làm việc rất khẩn trương, vui vẻ sau thời gian thực hiện cách ly xã hội.

Theo ông Đinh Văn Vũ - Phó Giám đốc trung tâm, tính đến trưa cùng ngày có khoảng 100 lượt tổ chức, cá nhân đến thực hiện các giao dịch tại trung tâm. Sau khi có Quyết định số 1170 của UBND tỉnh, sáng nay 100% cán bộ, nhân viên của trung tâm đã đi làm đầy đủ, thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch. “Ở các tầng, vị trí làm việc, quầy giao dịch đều bố trí đảm bảo khoảng cách quy định. Công dân đến giao dịch đều được khuyến cáo ngồi đúng khoảng cách. Hiện tất cả quầy giao dịch đều hoạt động bình thường theo số thứ tự” - ông Vũ cho biết thêm.

Đúng 7 giờ sáng, cổng trụ sở cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh (BHXH) mở cửa, một số công dân đã chờ sẵn để thực hiện các thủ tục liên quan đến lĩnh vực này.

Cơ quan BHXH tỉnh có đông công dân đến giao dịch, các biện pháp đảm bảo an toàn phòng dịch tiếp tục được duy trì. Ảnh: D.L

Trước cửa vào nơi tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ, bàn đo thân nhiệt và khử khuẩn tay được BHXH tỉnh bố trí 2 nhân viên đón tiếp và thực hiện các bước đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh. Bên trong, các ghế ngồi dành cho công dân được bố trí cách nhau gần 2m. Ngoài ra, ở sảnh chờ còn bố trí các hàng ghế và bàn để công dân ghi thủ tục. Vì thế, phía trong bộ phận một cửa, khoảng cách an toàn luôn được đảm bảo, không để công dân ngồi quá đông.

Theo ghi nhận, trong buổi sáng 23.4, hơn trăm lượt người đã đến bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ của BHXH tỉnh để thực hiện các thủ tục liên quan đến các chế độ BHXH, bảo hiểm y tế.

Công dân giải quyết thủ tục hành chính tại BHXH tỉnh. Ảnh: D.L

Tại Bưu điện tỉnh, các bộ phận giao dịch khách hàng có số lượng người đến giao dịch nhiều, công tác phòng chống dịch vẫn được đảm bảo. Theo đó, khách hàng phải sát khuẩn tay, đeo khẩu trang và ngồi cách giao dịch viên hơn 2m.

Ông Trần Việt Hùng - Giám đốc Bưu điện tỉnh cho biết: “Chúng tôi đảm bảo việc phòng chống dịch xuyên suốt trong thời gian qua. Đối với cán bộ, nhân viên ngành trước khi vào cơ quan phải kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang, sát khuẩn đầy đủ. Các giao dịch viên thì phải đảm bảo việc sát khuẩn tay liên tục sau các giao dịch, nhắc nhở khách hàng đảm bảo khoảng cách. Đặc biệt với đội ngũ bưu tá khi đi giao hàng, có tiếp xúc với khách hàng nhiều nên việc đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch theo quy định càng kỹ lưỡng, nghiêm ngặt hơn”.

Các giao dịch trong ngành bưu điện vẫn đảm bảo nguyên tắc phòng chống dịch. Ảnh: Đ.Đ

Tại huyện Tiên Phước, bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ cũng đã quay lại làm việc như bình thường, công tác phòng chống dịch được thực hiện nghiêm ngặt. Trong buổi sáng 23.4, hàng trăm lượt công dân đến thực hiện các thủ tục giao dịch ở nhiều lĩnh vực như giải quyết thủ tục đất đai, chứng thực hồ sơ giấy tờ công dân, nhờ tư vấn thủ tục giải quyết chế độ an sinh sau dịch bệnh...

Tương tự tại huyện Núi Thành, ông Trần Văn Trường - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện cho biết, sáng nay tất cả cán bộ, công chức, viên chức trên toàn huyện đã đi làm trở lại bình thường. Các bộ phận một cửa cấp huyện và xã đã hoạt động trở lại. Tại bộ phận này, công tác phòng chống dịch Covid-19 luôn đảm bảo.

Hàng quán mở cửa trở lại

Ghi nhận tại TP.Tam Kỳ, sáng 23.4 nhiều quán ăn đã mở cửa trở lại bình thường. Tuy nhiên, nhiều người vẫn giữ thói quen mua mang về. Cũng như quán ăn, các quán cà phê cũng hoạt động trở lại nhưng số lượng khách vẫn ít hơn thời điểm trước giãn cách xã hội. Một số quán chủ động kê bàn ghế ít hơn.

Các quán cà phê ở TP.Tam Kỳ đã mở cửa đón khách và chấp hành nghiêm về khoảng cách tiếp xúc. Ảnh: H.Q

Anh Hồ Công Phúc - chủ quán cà phê GULO (phường An Mỹ) chia sẻ: “Từ chiều tối hôm qua 22.4, sau khi có văn bản cụ thể của UBND tỉnh, chúng tôi đã mua nguyên liệu pha chế và huy động nhân viên đi làm trở lại. Nhưng tôi đoán trước được tình hình nên cũng hoạt động trong phạm vi nhỏ, vì khách có lẽ cũng sẽ không đông như trước đây. Bàn ghế chúng tôi bố trí cách nhau tối thiểu 2m theo đúng quy định”.



Còn bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - chủ quán Cafe Square (phường Tân Thạnh) cho hay, thời gian qua cơ sở tuân thủ nghiêm theo Chỉ thị 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ, chỉ phục vụ đối với khách hàng có nhu cầu mang về. Và sáng nay, quán vẫn cho nhân viên đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tiếp xúc và bảo đảm lượng khách không quá 20 người trong một thời điểm.

Tại thị xã Điện Bàn, các hoạt động xã hội vẫn không có sự thay đổi nhiều so với vài ngày trước. Ở phường Vĩnh Điện, ngoài một vài quán cà phê đông khách thì số quán còn lại cũng khá thưa thớt, nhiều quán chưa mở cửa trở lại.

Theo ông Lê Văn Hùng - chủ một quán cà phê tại khu phố chợ Vĩnh Điện, nguyên nhân khách chưa đông có thể do một số người dân, nhất là người lớn tuổi vẫn còn ngại đến chỗ đông người. Đặc biệt, ngày đầu tiên hết giãn cách xã hội rơi vào thời điểm giữa tuần nên cũng hạn chế phần nào khách tới quán.

Trong khi đó tại TP.Hội An, hầu hết quán ăn sáng và cà phê phục vụ người dân địa phương đều nhộn nhịp khách. Bà Nguyễn Thị Nhung - chủ quán phở trên đường Cửa Đại chia sẻ, thông thường mùng 1 âm lịch quán không bán nhưng do hôm nay là ngày đầu hết giãn cách xã hội nên quán quyết định mở để phục vụ, và thực tế là rất đông thực khách ghé ăn.

Trái ngược với bên ngoài, trong khu vực phố cổ, hầu hết quán xá, dịch vụ vẫn còn đóng cửa dù đã được thông báo cho phép hoạt động trở lại. Anh Lê Ngọc Vương - quản lý một quán cà phê trên đường Phan Châu Trinh cho hay: “Lượng khách đến quán hôm nay chỉ ước khoảng 20% so với trước đây”.

Theo ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An, dù đã hết thời hạn giãn cách xã hội nhưng kế hoạch đón khách du lịch trở lại vẫn chưa được thành phố tính đến do dịch bệnh các nơi còn diễn biến phức tạp. Hiện tại, thành phố chỉ tập trung vào hai nhiệm vụ chính là phòng chống dịch và đảm bảo cuộc sống người dân, nhất là nhanh chóng triển khai gói an sinh hỗ trợ các đối tượng khó khăn do ảnh hưởng Covid-19.