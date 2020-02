Đà Nẵng tích cực hỗ trợ du khách trong dịch cúm corona

(QNO) - Để ngăn chặn và kiểm soát sự lây lan của vi rút corona, Trung tâm Hỗ trợ du khách Đà Nẵng triển khai nhiều dịch vụ trợ giúp miễn phí cho du khách khi đến Đà Nẵng.

Mỗi khách du lịch được hỗ trợ 1 khẩu trang y tế khi đến Đà Nẵng. Ảnh: T.C

Phát khẩu trang miễn phí

Ông Nguyễn Xuân Bình - Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết, để đảm bảo môi trường an toàn và thân thiện cho khách du lịch đến Đà Nẵng, trước, trong và sau kỳ nghỉ tết, Trung tâm Hỗ trợ du khách Đà Nẵng luôn tích cực hỗ trợ để du khách có những ngày nghỉ trọn vẹn, đặc biệt là thời điểm dịch cúm corona đang trở thành mối lo ngại của du khách như hiện nay.

Du khách được cung cấp thông tin miễn phí từ Trung tâm Hỗ trợ du khách Đà Nẵng. Ảnh: T.C

Cụ thể, việc cung cấp khẩu trang y tế cho du khách sẽ thực hiện tại Văn phòng Trung tâm Hỗ trợ du khách Đà Nẵng (số 108, đường Bạch Đằng, quận Hải Châu) và 2 quầy thông tin du khách tại sảnh đến nhà ga trong nước và nhà đến nhà ga quốc tế của sân bay Đà Nẵng.

Theo đó, khi đến 3 địa điểm trên, bên cạnh việc cung cấp miễn phí thông tin du lịch Đà Nẵng như bản đồ, các loại ấn phẩm, mỗi du khách sẽ được nhận 1 khẩu trang y tế miễn phí. Đồng thời, cồn và nước rửa tay sát khuẩn cũng được trang bị hoàn toàn miễn phí để du khách tự bảo vệ chính mình và những người xung quanh trước dịch cúm corona.

Hỗ trợ du khách mọi lúc mọi nơi

Ngày 29.1 (tức mùng 5 tết), một du khách người Mỹ tên Leibson Sidney (64 tuổi) bị mắc chứng bệnh Alzheimer (chứng suy giảm trí nhớ não bộ khiến người bệnh gặp trở ngại trong sinh hoạt hàng ngày) đi lạc và không thể tìm ra được địa chỉ khách sạn lưu trú vì không mang theo điện thoại.

Trung tâm Hỗ trợ du khách Đà Nẵng đã phối hợp với Công an Xuất nhập cảnh thành phố tìm khách sạn gần trụ sở để ông Leibson nghỉ qua đêm, đồng thời nỗ lực tìm kiếm nơi lưu trú của ông dù không có bất kỳ thông tin gì. Sau hơn 10 tiếng đồng hồ, các chuyên viên của trung tâm đã tìm được thông tin khách sạn và đưa khách về nơi lưu trú an toàn.



Nhiều du khách cảm thấy vui vẻ, an toàn khi đến Đà Nẵng. Ảnh: T.C

Trong đêm mùng 5 tết, một du khách người Lativa bị say rượu trong khi điều khiển xe máy, may người dân phát hiện và báo tin đến trung tâm nhờ hỗ trợ. Nhận được tin báo, các nhân viên trung tâm lập tức có mặt tại hiện trường, tuy nhiên vì quá say, du khách này không thể nhớ được địa chỉ khách sạn lưu trú.

Để đảm bảo an toàn cho du khách, trung tâm đã tìm giúp cho du khách một khách sạn lưu trú qua đêm và đưa khách đến nơi an toàn, đồng thời cất giữ tài sản cá nhân (xe máy, điện thoại, thẻ tín dụng…) giúp du khách. Sáng ngày hôm sau, du khách đã đến để nhận lại tài sản và cám ơn chân thành đến trung tâm.

Trước tình hình dịch cúm corona đang hoành hành tại Trung Quốc và tác động đến nhiều quốc gia trên thế giới thì những hành động đẹp của Trung tâm Hỗ trợ du khách Đà Nẵng đã góp phần gìn giữ thương hiệu Đà Nẵng - điểm đến hấp dẫn hàng đầu châu Á, tạo môi trường du lịch an toàn và thân thiện cho du khách.

Du khách có thể liên hệ với Trung tâm Hỗ trợ du khách Đà Nẵng mọi lúc mọi nơi qua đường dây nóng 0236.3550111, website www.danangfantasticity.com, địa chỉ 108 Bạch Đằng, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng.