Đã tiếp cận ngôi làng có gần 80 hộ dân bị cô lập tại xã Trà Bui

Bắc Trà My xử phạt 554 trường hợp vi phạm giao thông

CÔNG TÚ | 23/10/2020 - 12:30

Thực hiện công tác tuần tra kiểm soát, 9 tháng đầu năm 2020, Công an huyện Bắc Trà My đã phát hiện và lập 580 biên bản vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông (ATGT); ra quyết định xử phạt 554 trường hợp với số tiền hơn 417 triệu đồng; tước 37 giấy phép lái xe có thời hạn.