Đại Lộc hỗ trợ người dân miền núi sau thảm họa thiên tai

(QNO) - Ngày 10.11, đoàn công tác huyện Đại Lộc do ông Nguyễn Công Thanh - Bí thư Huyện ủy dẫn đầu đến thăm hỏi, chia sẻ khó khăn với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các huyện Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn sau thảm họa thiên tai.

Đại diện Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam (bìa trái) trao 1 tấn gạo hỗ trợ người dân Nam Trà My. Ảnh: NHAN DUY

Tại Nam Trà My, đoàn công tác huyện Đại Lộc hỗ trợ 100 triệu đồng khắc phục hậu quả bão lũ, thiên tai. Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam hỗ trợ người dân 1 tấn gạo. Tuổi trẻ huyện Đại Lộc hỗ trợ 5 triệu đồng. Đoàn cũng trao tặng nhiều nhu yếu phẩm, chăn mền, áo ấm cho đồng bào.

Huyện đoàn Đại Lộc trao 5 triệu đồng chia sẻ khó khăn với bà con Nam Trà My. Ảnh: NHAN DUY

Tại Bắc Trà My, Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam cũng hỗ trợ 1 tấn gạo đến người dân. Tại Phước Sơn, đoàn hỗ trợ 100 triệu đồng, 1 tấn gạo cùng nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu nhằm sẻ chia với đồng bào.