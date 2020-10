Đảm bảo an toàn điện trong khu phố cổ

(QNO) - UBND phường Minh An và Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An vừa có buổi làm việc về tình hình an toàn điện và phòng chống cháy nổ trong khu phố cổ.

Thời gian qua, do ảnh hưởng của 2 đợt dịch Covid-19 và bão lũ nên nhiều ngôi nhà trong khu phố cổ đóng cửa không kinh doanh, không có người trực bảo vệ vào ban đêm. Ngày 20.10 xảy ra một vụ chập điện tại số nhà 166 Trần Phú, rất may người dân phát hiện, thông báo kịp thời nên chỉ thiệt hại nhẹ về tài sản.

Tại buổi làm việc, các đơn vị cùng phân tích, đánh giá thực trạng an toàn điện và phòng chống cháy nổ trong khu phố cổ. Ngay sau buổi làm việc, phường Minh An đã gửi thông báo đến các hộ dân, hộ kinh doanh yêu cầu tự kiểm tra thiết bị điện, thiết bị phòng cháy chữa cháy trong nhà. Đối với các hộ chưa mở cửa kinh doanh trở lại và không có người trực hằng ngày thì phải tắt nguồn điện.