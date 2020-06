Đảm bảo an toàn ở bãi tắm An Bàng: Người tắm biển cần cảnh giác nguy hiểm

Thời tiết nắng nóng gay gắt, mỗi ngày có hàng trăm lượt người đổ về biển An Bàng (phường Cẩm An, TP.Hội An) để tắm biển và nghỉ dưỡng. Vì vậy, chính quyền địa phương chủ động chuẩn bị các phương án cứu nạn, cứu hộ kịp thời khi có trường hợp đuối nước xảy ra.

Thúng chai được trang bị sẵn để kịp thời cứu hộ khi có tình huống đuối nước xảy ra. Ảnh: N.Q

Biển An Bàng có chiều dài khoảng 4km. Kể từ khi biển An Bàng được chính quyền địa phương chủ trương phát triển nhiều dịch vụ, số lượng người đến tắm biển, nghỉ dưỡng ngày một đông. Trước tình hình đó, chính quyền phường Cẩm An đã tăng cường đội ngũ công tác cứu nạn, cứu hộ trên biển.

Ông Nguyễn Thành Công– Phó Chủ tịch UBND phường Cẩm An cho biết, hiện nay đội cứu nạn, cứu hộ tại bãi tắm của phường có 7 nhân viên, trong đó có 3 nhân viên bảo vệ trên bờ giữ gìn an ninh trật tự, còn dưới nước có 4 nhân viên thường xuyên thay ca túc trực từ lúc 5h sáng cho đến 18h30 hàng ngày để theo dõi, nhắc nhở du khách và người dân tắm biển.

Các nhân viên cứu nạn, cứu hộ ở đây đã được tập huấn về kỹ năng an toàn phòng chống đuối nước. Bên cạnh đó, UBND phường đã bố trí trạm quan sát, bảng nội quy, hệ thống loa thông báo giờ được tắm, thúng chai cho nhân viên theo dõi trên mặt nước khu bãi tắm, giăng phao giới hạn vùng tắm biển cho người dân và du khách được biết. Ngoài ra, phường còn làm việc với các hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống sát bãi tắm, hỗ trợ phương tiện và ứng cứu khi có trường hợp đuối nước xảy ra.

Còn ông Nguyễn Mười (56 tuổi) – thành viên Đội cứu nạn, cứu hộ tại bãi tắm An Bàng cho biết: “Sau đợt dịch Covid-19, bãi biển được mở cửa trở lại, rất đông du khách đến đây. Công việc cứu hộ của tôi cũng như anh em trong nghề nhìn thì khỏe về lao động, nhưng rất lao tâm, lúc nào cũng lo cho sức khỏe và đảm bảo an toàn cho du khách. Nhiều lúc sơ suất một tí, để xảy ra tình trạng đuối nước, anh em chúng tôi rất đau lòng, có người muốn nghỉ việc để khỏi chứng kiến những cảnh đau thương. Với đồng lương chính mỗi tháng 4 triệu đồng/người từ chính quyền phường hỗ trợ chẳng đáng là bao, anh em làm việc cứu nạn cứu hộ luôn đặt lương tâm và trách nhiệm lên hàng đầu”.

Theo quan sát của chúng tôi tại bãi tắm An Bàng, chiều tầm 15h du khách và người dân bắt đầu tìm đến biển để tắm rất đông. Khu vực bãi tắm có vùng giăng phao giới hạn, nhân viên cứu nạn, cứu hộ luôn túc trực trên mặt biển và cả trên các trạm quan sát để nhắc nhở người tắm biển. Mặc dù có giới hạn vùng bãi tắm nhưng nhiều du khách và người dân vẫn cố tình tắm bên ngoài vùng giới hạn gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình quản lý.

Được biết, năm nay tại bãi biển này đã xảy ra 3 trường hợp đuối nước, gây tử vong 2 em học sinh lớp 11 và 1 du khách người Canada. Thời gian qua, người dân sống gần khu vực biển An Bàng đã phối hợp với lực lượng chức năng tham gia tích cực trong công tác cứu nạn, cứu hộ nên góp phần hạn chế các trường hợp đuối nước đáng tiếc xảy ra.

“Mặc dù chính quyền quyền địa phương, Đội cứu nạn, cứu hộ bãi tắm đã có nhiều khuyến cáo, cảnh báo cho người dân và du khách được biết về vùng nguy hiểm cấm tắm, nhưng nhiều du khách vẫn bất chấp” - ông Nguyễn Thành Công cho biết thêm.

Cũng theo ông Công, bờ biển An Bàng những năm gần đây bị xâm thực. Bờ biển không còn bãi cát chài, dưới biển có nhiều luồng sóng xoáy ngầm rất nguy hiểm. Vì thế, để đảm bảo an toàn cho chính bản thân khi tắm biển, người dân và du khách cần nâng cao ý thức cảnh giác, tuân thủ nội quy hướng dẫn trên bãi tắm. Các bậc phụ huynh nên quan tâm, chú ý theo dõi con em và nghe theo sự chỉ dẫn của lực lượng cứu hộ để tránh tai nạn đuối nước xảy ra...