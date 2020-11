Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng tìm kiếm nạn nhân mất tích

(QNO) - Ngày 3.11, UBND tỉnh ban hành Công văn 6459/UBVD-KTN yêu cầu đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia cứu hộ cứu nạn.

Lực lượng công an, quân đội tham gia tìm kiếm cứu nạn trong vụ sạt lở tại xã Trà Leng, Nam Trà My. Ảnh: P.V

Theo bản tin của Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, từ chiều tối mai 4.11 đến hết ngày 6.11, các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 100 - 200mm, có nơi hơn 300mm.



Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng trực tiếp tham gia công tác cứu hộ cứu nạn các nạn nhân còn mất tích tại Nam Trà My và Phước Sơn, UBND tỉnh yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My và Phước Sơn, Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Công điện số 10/CĐ-UBND (ngày 2.11.2020) của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chủ động ứng phó bão số 10 và tình hình mưa lũ.

Thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, tình hình mưa, dự báo mưa của cơ quan dự báo khí tượng thủy văn, các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử “http://pctt.quangnam.vn”, trang Facebook “Thông tin phòng chống thiên tai Quảng Nam”, thông tin lượng mưa tại các trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng thông qua ứng dụng VRAIN trên điện thoại di động và địa chỉ “http://Vrain.vn” (tên đăng nhập: quangnam@vinarain; mật khẩu: 123456) để chủ động ứng phó kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Không tổ chức lực lượng tham gia tìm kiếm khi có mưa lớn và các hình thái thời tiết nguy hiểm khác. Có phương án đảm bảo an toàn về nơi ở, nơi trú tránh cho các lực lượng tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn.

Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam tăng cường công tác quan trắc, theo dõi diễn biến mưa và thường xuyên cung cấp thông tin nhận định về tình hình mưa phục vụ tìm kiếm cứu nạn tại các huyện Nam Trà My và Phước Sơn trên ứng dụng Zalo (Thời tiết - Cứu nạn Nam Trà My).