Đảm bảo lương thực, thực phẩm cho hơn 3.000 dân Phước Sơn còn bị cô lập

Tuổi trẻ công an giúp đồng bào vùng cao Nam Trà My, Phước Sơn

THÀNH CÔNG - MINH TUẤN | 05/11/2020 - 14:56

(QNO) - Cùng với các lực lượng của Công an tỉnh đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân trong các vụ sạt lở đất tại Phước Sơn và Nam Trà My, đông đảo đoàn viên Thanh niên, hội viên Phụ nữ Công an tỉnh cũng phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện tham gia hỗ trợ, giúp đỡ người dân khắc phục thiệt hại do mưa bão gây ra.