UBND tỉnh vừa có công văn gửi Sở Thông tin và truyền thông; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Bưu điện tỉnh về đảm bảo thực hiện chỉ tiêu “100% xã có điểm phục vụ bưu chính có người phục vụ” tại Nghị quyết số 01, ngày 1.1.2021 của Chính phủ.

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị UBND 11 huyện, thị xã, thành phố hiện vẫn còn xã chưa có điểm phục vụ bưu chính có người phục vụ (Tam Kỳ, Hội An, Tây Giang, Đông Giang, Điện Bàn, Nam Giang, Phước Sơn, Bắc Trà My, Nam Trà My, Núi Thành, Phú Ninh) hỗ trợ, tạo điều kiện cho Bưu điện tỉnh triển khai phương án lựa chọn vị trí phù hợp cấp đất để xây dựng bưu điện văn hóa xã tại các xã chưa có điểm phục vụ bưu chính có người phục vụ; tiếp tục chỉ đạo UBND xã, cơ quan, đơn vị liên quan cho Bưu điện tỉnh mượn diện tích giao dịch tại trụ sở UBND xã, trường học, nhà văn hóa xã… để làm điểm phục vụ bưu chính cho người dân trong thời gian chờ cấp đất mở mới điểm bưu điện văn hóa xã.