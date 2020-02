Đảm bảo trật tự an toàn giao thông ở Núi Thành: Tín hiệu đáng mừng…

Theo số liệu của Ban An toàn giao thông huyện Núi Thành, năm 2019 và trong tháng 1.2020 tai nạn giao thông trên địa bàn huyện giảm cả 3 tiêu chí: số vụ tai nạn, số người chết và số người bị thương.

Đặc biệt, từ sau Tết Canh Tý 2020, thực hiện Nghị định 100/2019 của Chính phủ, số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn giảm mạnh. Thống kê từ ngày 15.12.2018 đến 14.12.2019, trên địa bàn Núi Thành xảy ra 29 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 17 người, bị thương 18 người, thiệt hại tài sản ước tính 86,5 triệu đồng, so với cùng kỳ năm 2018 giảm 16 vụ, giảm 7 người chết, giảm 14 người bị thương. Theo phân tích, nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông nhiều nhất là do chuyển hướng không quan sát: 6 vụ, không chú ý quan sát: 3 vụ, còn lại là vì không hạn chế tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn, vi phạm làn đường, phần đường…

Công an huyện Núi Thành tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm đã góp phần hạn chế tai nạn giao thông trên địa bàn. Ảnh: VĂN PHIN

Ông Trần Hồng Dương - Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Ban An toàn giao thông huyện Núi Thành chia sẻ, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện có chuyển biến tích cực là nhờ lực lượng chức năng tích cực triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn; kiến nghị sửa chữa, khắc phục hư hỏng trong phạm vi hành lang an toàn giao thông đường sắt, đường bộ. Ngoài ra, tham mưu kiến nghị về việc đảm bảo an toàn giao thông tại nút giao thông quốc lộ 1A - lý trình 1024-920 với đường dân sinh vào các mỏ đá thuộc địa bàn xã Tam Nghĩa; tập trung duy tu, nâng cấp các tuyến ĐH… Trong khi đó, Công an huyện triển khai nhiều đợt cao điểm tuần tra kiểm soát giao thông, đặc biệt là tuần tra chuyên đề về thực hiện Nghị định 100 của Chính phủ; Trung tâm Văn hóa - thể thao và truyền thanh - truyền hình, Phòng GD-ĐT, Mặt trận, đoàn thể cùng Công an huyện thường xuyên tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông đến mọi tầng lớp nhân dân.

Bước vào năm 2020, tình hình trật tự an toàn giao thông có chuyển biến theo chiều hướng tốt, tuy nhiên, dự báo trên địa bàn huyện Núi Thành các phương tiện tham gia giao thông sẽ tăng cao, trong khi đó ý thức tham gia giao thông của người dân, thanh thiếu niên còn chưa tốt, các phương tiện chạy quá tốc độ, xe tải tăng cường hoạt động là nguy cơ làm gia tăng tai nạn giao thông.

Theo ông Nguyễn Văn Mau - Chủ tịch UBND kiêm Trưởng ban An toàn giao thông huyện Núi Thành, để thực hiện tốt hơn công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, thời gian tới, huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông đến các tầng lớp nhân dân, nhất là các đối tượng thanh niên, học sinh. Công an huyện chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông và trật tự cùng với Công an các xã, thị trấn tập trung triển khai quyết liệt công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm; tổ chức các đợt cao điểm về tuần tra, kiểm soát giao thông, xử lý vi phạm theo chuyên đề về nồng độ cồn, tốc độ… trên các tuyến giao thông trọng điểm, địa bàn phức tạp về an toàn giao thông. Đặc biệt, tăng cường sử dụng các phương tiện, thiết bị kỹ thuật như camera ghi hình, cân đo tải trọng, máy đo tốc độ… để xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông hiệu quả.