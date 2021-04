Dân kiên quyết yêu cầu di dời trại heo Hùng Vân

(QNO) - Tối qua 23.4, người dân thôn Phường Thuốc (xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước) đã giăng băng rôn, kiên quyết yêu cầu trại heo Hùng Vân phải di dời.

Gác chắn dựng ngay lối vào cổng trại heo Hùng Vân. Ảnh: L.D

Ghi nhận của Báo Quảng Nam online tại cổng trại heo Hùng Vân, một gác chắn do người dân dựng lên đã chắn ngay lối vào trang trại. Vào tối qua 23.4, người dân đã in băng rôn với nội dung "Yêu cầu trại heo Hùng Vân di dời khỏi thôn Phường Thuốc, trả lại môi trường trong sạch cho bà con theo như biên bản đã cam kết ngày 21.7.2020". Băng rôn này giăng ngay trước cổng vào.

Ngoài ra, người dân cũng phóng to nội dung văn bản cam kết ngày 21.7.2020 do đại diện Công ty TNHH Hùng Vân ký cam kết với UBND xã và nhân dân xã Tiên Phong giăng cùng với băng rôn.

Băng rôn giăng trước cổng trại heo Hùng Vân từ đêm 23.4. Ảnh: L.D

Nhiều người dân cho biết vì bức xúc nên từ ngày 21.4 đến nay, họ thay nhau trực 24/24 tại cổng trại heo Hùng Vân, dù tốn thời gian, công sức, tiền bạc họ vẫn kiên quyết trụ bám yêu cầu trại heo này phải di dời.

Bản cam kết do đại diện Công ty TNHH Hùng Vân ký được phóng to giăng cùng băng rôn. Ảnh: D.L

Được biết, vào ngày 22.4, UBND huyện Tiên Phước đã có báo cáo số 113 gửi UBND tỉnh xin ý kiến chỉ đạo. Văn bản của UBND huyện Tiên Phước nhận định người dân tập trung yêu cầu Công ty TNHH Hùng Vân dừng nuôi heo như theo cam kết trước đó để không gây ô nhiễm môi trường, đảm bảo đời sống nhân dân, người dân nói “nếu trại heo không đi, hãy di dời dân tôi đi”. Nhiều người còn bàn cách ngăn cản xe bột thức ăn vào trại.

Trước đó, vào ngày 21.4.2021, UBND huyện Tiên Phước đã thành lập tổ công tác làm việc với Công ty TNHH Hùng Vân và kiểm tra, giám sát số lượng heo của công ty. Kết quả kiểm tra tổng đàn heo kiểm đếm được vào ngày 21.4.2021 là 2.126 con. Trong đó, 551 con heo nái (450 con heo nái mang thai, 101 con heo nái đẻ), 9 heo đực, 1.540 heo con (gồm 1.120 con heo con, 420 con heo cai sữa) và 16 con heo thải.

Đại diện công ty trình bày, công ty đã cố gắng di dời hết đàn heo thịt ra khỏi trại; song đàn heo nái và đàn heo con chưa xuất đi được là do heo mới cai sữa, chưa đủ sức khỏe để xuất bán, chưa tìm được trại đủ điều kiện để dời.

Người dân vẫn tập trung 24/24 yêu cầu trại heo Hùng Vân phải di dời. Ảnh: L.D

Đến ngày 21.4.2021, Công ty TNHH Hùng Vân đã xuất hết đàn heo thịt, heo nái giảm còn 551/600 con. Tuy nhiên, 1.540 con heo sữa công ty chưa xuất bán; công ty chưa xây dựng phương án và thực hiện phương án xử lý môi trường theo lộ trình xuất heo ra khỏi trang trại để nhân dân và các xã tổ chức giám sát; chưa xây dựng phương án giảm đàn heo theo chỉ đạo của UBND tỉnh và giải quyết dứt điểm đàn heo đến hết ngày 31.12.2021. Công ty không thực hiện đúng nội dung đã cam kết và không giải quyết hết đàn heo theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn 2180/UBND-KTN ngày 16.4.2021. Công ty không chấp hành việc khẩn trương hoàn thiện hồ sơ môi trường, đánh giá hiệu quả và xác nhận hoàn thành công trình hệ thống xử lý nước thải, biện pháp xử lý khí thải và mùi hôi đảm bảo môi trường.

Trong 5 nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn 2180/UBND-KTN ngày 16.4.2021, Công ty TNHH Hùng Vân chưa thực hiện nội dung nào. Trong buổi làm việc, công ty không có phương án di dời trại heo trong thời gian đến khiến người dân rất bức xức.

Trước tình hình trên, UBND huyện Tiên Phước khẳng định trại chăn nuôi heo công nghiệp của Công ty TNHH Hùng Vân gây ô nhiễm môi trường nhiều năm qua đã gây bức xúc lớn đối với người dân địa phương.

HĐND, UBND huyện Tiên Phước đã tổ chức nhiều đợt kiểm tra, giám sát và làm việc trực tiếp với công ty; đã yêu cầu công ty tuân thủ nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường, phải giảm đàn và đầu tư hạ tầng xử lý nước thải nhằm hạn chế thấp nhất ô nhiễm môi trường nhưng công ty vẫn chưa thực hiện nghiêm túc, vi phạm nghiêm trọng Luật Bảo vệ môi trường 2014, Luật Chăn nuôi 2018. UBND huyện Tiên Phước kiến nghị UBND tỉnh, Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai một số nội dung để ổn định tình hình, gồm đề nghị UBND tỉnh và các ngành có liên quan ở tỉnh tổ chức kiểm tra, đình chỉ hoạt động và di dời trại heo của Công ty TNHH Hùng Vân đến địa điểm khác phù hợp với quy hoạch chăn nuôi và đảm bảo các quy định của Luật Chăn nuôi 2018, Luật Bảo vệ môi trường 2014 và các quy định khác của pháp luật. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh đối với Công ty TNHH Hùng Vân; thẩm định hướng dẫn công ty thực hiện các thủ tục pháp lý; tổ chức hội đồng chuyên môn đánh giá, thẩm định tính hiệu quả và xác nhận hoàn thành công trình hệ thống xử lý nước thải, khí thải và mùi hôi theo quy định.

Hiện tại, Công an huyện Tiên Phước, Công an xã Tiên Phong vẫn phải túc trực 24/24 để giữ gìn an ninh trật tự tại khu vực này.