Dấu ấn từ phong trào

Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, công tác hội và phong trào phụ nữ xã Tam Đại (Phú Ninh) để lại nhiều dấu ấn thông qua các phong trào thi đua và cuộc vận động lớn do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động.

Hội LHPN xã Tam Đại phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức ngày hội “Vì môi trường xanh”. Ảnh: CTV

Phụ nữ và thôn kiểu mẫu

Trong chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) nói chung và xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu nói riêng, vai trò của hội viên phụ nữ địa phương ghi dấu trong từng phần việc cụ thể.

Theo bà Nguyễn Thị Kiều Diễm - Chủ tịch Hội LHPN xã Tam Đại, trong xây dựng NTM, nhiều hoạt động cụ thể, hiệu quả của hội được cấp ủy, chính quyền đánh giá cao như vận động xây dựng tủ thuốc y tế gia đình ở các chi hội; tham mưu hỗ trợ kinh phí mua tủ thuốc y tế, xây dựng nhà vệ sinh cho hộ khó khăn tại 2 khu dân cư NTM kiểu mẫu với số tiền hơn 20 triệu đồng. Năm 2018, Hội LHPN xã chọn Chi hội Long Sơn để tổ chức ra mắt mô hình “Chi hội 5 không 3 sạch kiểu mẫu xây dựng NTM”. Qua mô hình, hội viên phụ nữ đã xây dựng tuyến đường hoa thay cỏ dại với chiều dài 250m và trồng hoa tại các nhà sinh hoạt văn hóa thôn số tiền hơn 58 triệu đồng...”.

Điển hình trong đồng hành xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, Chi hội Phụ nữ thôn Long Khánh (xã Tam Đại) lựa chọn 2 nội dung “không đói nghèo” và “3 sạch” trong cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” để hướng dẫn, vận động hội viên phụ nữ thực hiện.

Bà Dương Thị Nhiên - Chi hội trưởng phụ nữ thôn Long Khánh cho biết, qua khảo sát, đề xuất của chi hội, Hội LHPN xã Tam Đại đã trao sinh kế (2 con bò giống trị giá 25 triệu đồng) và hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà, góp phần giúp 2 hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, có cuộc sống ổn định. Thực hiện tiêu chí “3 sạch”, chi hội tập trung tuyên truyền vận động chị em thu gom, phân loại rác thải tại hộ gia đình, bỏ rác đúng nơi quy định và đóng phí môi trường. Tuy nhiên, việc vận động đóng phí môi trường ban đầu không dễ do nhiều chị em còn tư tưởng vườn đất rộng nên không thu gom bỏ rác theo quy định mà chỉ đốt rác.

“Với tinh thần quyết tâm, cách tuyên truyền, vận động thiết thực nên đã thuyết phục chị em tích cực tham gia. Bên cạnh đó, chúng tôi đề xuất Hội LHPN xã tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ 9 hộ có hoàn cảnh khó khăn xây dựng công trình vệ sinh; vận động chị em ký cam kết bảo vệ môi trường, xây dựng tuyến đường tự quản vệ sinh môi trường... Đến nay có 65 hộ gia đình tham gia mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng NTM kiểu mẫu” - bà Nhiên chia sẻ.

Sát cánh cùng hội viên

Tam Đại là xã thuần nông, điểm xuất phát về kinh tế, văn hóa xã hội, cơ sở hạ tầng so với các địa phương trong huyện còn thấp; số lượng hội viên phụ nữ trên địa bàn xã ít hơn so với nhiều đơn vị khác (đến nay toàn hội có 1.493 hội viên/1.845 tổng số phụ nữ). Do đó phong trào hoạt động của Hội LHPN xã những năm qua còn nhiều hạn chế.

Bà Nguyễn Thị Kiều Diễm cho biết, để khắc phục khó khăn, các nội dung thi đua của hội đều hướng đến mục tiêu đáp ứng nhu cầu, lợi ích của các tầng lớp hội viên phụ nữ. Hội phụ nữ từ xã đến chi, tổ hội đã tổ chức nhiều phong trào thi đua như phong trào giúp phụ nữ nghèo, phong trào đền ơn đáp nghĩa với các mô hình tiêu biểu như “Tiếp sức cho phụ nữ nghèo”, “Tổ phụ nữ từ thiện”...

Cán bộ Hội LHPN xã Tam Đại chia sẻ khó khăn với phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: CTV

Trong công tác hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo theo mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết, hội luôn chủ động phối hợp với Ban chỉ đạo giảm nghèo của xã khảo sát hộ nghèo; xây dựng kế hoạch và trực tiếp khảo sát những hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ được hội đăng ký giúp đỡ.

“Trong giảm nghèo, nổi bật nhất là hoạt động hỗ trợ trao phương tiện sinh kế. Nhiệm kỳ qua, hội phối hợp với Mặt trận tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ trao phương tiện sinh kế cho 12 phụ nữ với tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng. Từ năm 2016 đến nay đã giúp đỡ 5 hộ phụ nữ nghèo và 2 hộ cận nghèo thoát nghèo bền vững, đạt 100% nghị quyết đề ra” - bà Diễm nói.

Với phương châm hoạt động “Ở đâu có phụ nữ, nơi đó có hoạt động hội”, hội luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo từng nhóm đối tượng nên thu hút được các tầng lớp phụ nữ tham gia, mang lại kết quả thiết thực. Đáng chú ý, Hội LHPN xã Tam Đại đã xây dựng 19 điển hình trên các lĩnh vực, trong đó có 10 điển hình về học tập và làm theo Bác. Với những thành tích đạt được, suốt 4 năm liên tiếp (2017 - 2020), Hội LHPN xã Tam Đại được Hội LHPN tỉnh khen tặng.