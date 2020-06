Đề nghị hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng dự án vịnh An Hòa 2

Thi công dự án khu đô thị sinh thái vịnh An Hòa: Chờ thương lượng với người dân

HỮU PHÚC | 25/05/2020 - 08:30

Hai dự án khu đô thị sinh thái cao cấp vịnh An Hòa (gồm vịnh An Hòa 1 và vịnh An Hòa 2) nằm liền kề dự án đường 129, dù đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, báo cáo đánh giá tác động môi trường và khởi công một số hạng mục, nhưng hiện nay chưa thể thi công trở lại.