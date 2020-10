Đề phòng lũ quét, sạt lở đất và ngập úng

(QNO) - Thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam, hôm qua và sáng sớm nay 6.10, vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông ít di chuyển hoặc di chuyển rất chậm theo hướng tây.

Tình hình mưa lớn có thể gia tăng mạnh về lượng mưa so với nhận định 24 giờ trước. Tổng lượng mưa từ ngày 7 - 11.10 tại các địa phương trên địa bàn tỉnh phổ biến từ 300 - 500mm, có nơi hơn 500mm.

Từ ngày 7 - 10.10 các sông trên địa bàn tỉnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa dao động ở mức báo động II; trên sông Thu Bồn tại Giao Thủy trên báo động I; trên sông Tam Kỳ tại Tam Kỳ xấp xỉ báo động I.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét ở các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc, ven sông suối vùng núi các huyện Tiên Phước, Nam Trà My, Bắc Trà My, Hiệp Đức, Phước Sơn, Nam Giang, Đông Giang và Tây Giang. Nguy cơ xảy ra ngập úng tại Tam Kỳ, Hội An, một số thị tứ, thị trấn và các địa phương thấp trũng trên địa bàn tỉnh.

Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam đề nghị các cấp ngành, địa phương theo dõi chặt chẽ và cập nhật thông tin thời tiết thủy văn nhằm chủ động trong mọi tình huống phức tạp về thiên tai có thể xảy ra.