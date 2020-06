Đến với trẻ em nghèo

Nhiều địa phương triển khai các hoạt động thiết thực hướng đến trẻ em nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân Tháng hành động vì trẻ em năm 2020.

Em Phan Thị Nhi được hỗ trợ xây nhà nhân ái. Ảnh: D.L

Đầu tháng 6, Hội Captiva Việt Nam tổ chức đến thăm, giúp đỡ em Phan Thị Nhi (thôn Hội Lâm, xã Tiên Châu, Tiên Phước). Nhi là một cô bé rất đặc biệt. Sinh ra, Nhi bị khuyết tật vận động bẩm sinh, năm nay đã 15 tuổi nhưng em chỉ cao 1,2m. Nhi mồ côi cha mẹ, đang ở với bà. Hai bà cháu nương tựa nhau. Nhi vẫn cố gắng học tập tốt, dù việc đi lại đối với em rất khó khăn. Căn nhà hai bà cháu đang ở đã dột nát, cần được làm mới nhưng gia cảnh thuộc hộ nghèo, không có sức lao động, hai bà cháu không thể nào làm được căn nhà.

Phòng LĐ-TB&XH huyện Tiên Phước sau khi khảo sát, đã đề nghị Captiva Việt Nam hỗ trợ cho hoàn cảnh của Nhi. Hội Captiva đã xác minh và đồng ý hỗ trợ cho Nhi số tiền 60 triệu đồng; huyện Tiên Phước, xã Tiên Châu sẽ hỗ trợ thêm về vật liệu tại chỗ, nhân công để bà cháu Nhi có thể có được căn nhà.

Tại lễ khởi công xây dựng nhà mới được tổ chức vào đầu tháng 6.2020, bà Nguyễn Thị Minh Thịnh (bà của Nhi) xúc động nói: “Bà cháu tôi rất cảm ơn sự quan tâm của quý cấp. Nếu không có sự giúp đỡ mọi mặt thế này, bà cháu tôi không biết làm thế nào để có được căn nhà. Bé Nhi đi lại khó khăn nhưng cháu ham học, tôi cố gắng để cho cháu đến trường với bạn bè để nó khỏi tủi thân. Thầy cô, bạn bè thương hoàn cảnh của cháu, nên giúp đỡ cháu nhiều trong việc học tập”.

Theo ông Lê Thống Nhất - Phó Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Tiên Phước, trong Tháng hành động vì trẻ em, các hoạt động hướng đến trẻ em nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sẽ được địa phương ưu tiên. Phòng LĐ-TB&XH huyện đã tham mưu UBND huyện tổ chức tặng 160 suất quà cho trẻ em (tổng trị giá 48 triệu đồng), thăm và trợ cấp khó khăn cho 9 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vượt khó học giỏi, trẻ em mắc các bệnh hiểm nghèo của xã Tiên Mỹ, Tiên Châu. Ngoài ra, tùy điều kiện và nguồn vận động của từng xã, thị trấn mà địa phương có những phần quà thăm, tặng trẻ em khó khăn.

Mở đầu Tháng hành động vì trẻ em, TP.Hội An đã tổ chức đợt trao quà, học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố. Theo đó, có 110 suất quà, học bổng (trong đó có 24 suất từ nguồn xã hội hóa trị giá 1,2 triệu đồng/suất) đã được trao tặng cho trẻ em.

Theo bà Lê Phương Đức - Phó Trưởng phòng LĐ-TB&XH TP.Hội An, đến thời điểm này, tất cả xã phường, trường học đều đã tổ chức các đợt truyền thông phòng chống xâm hại trẻ em cho học sinh, trẻ em trên địa bàn.

Bà Đức cho biết: “Năm này, chủ đề chính là bảo vệ trẻ em khỏi tình trạng xâm hại, nên nhiều hoạt động sẽ hướng đến chủ đề này. Ngoài những phần quà, học bổng cho học sinh, trẻ em khó khăn, các hoạt động khác như vận động xã hội nhằm giảm thiểu tình trạng trẻ em bị bạo lực, xâm hại, trẻ em bị tai nạn, thương tích; chung tay giúp đỡ về vật chất và tinh thần; cải thiện môi trường sống cho trẻ em, tạo điều kiện và cơ hội để trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh và phát triển toàn diện sẽ được tổ chức ở Hội An. Đặc biệt, các câu lạc bộ quyền trẻ em đã được xây dựng trong trường học sẽ có nhiều hoạt động do trẻ em khởi xướng, tham gia”.