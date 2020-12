Dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp ở Bình Giang (clip)

(QNO) - Hơn một tuần qua, dịch tả lợn châu Phi trên đàn gia súc ở xã Bình Giang, huyện Thăng Binh diễn biến phức tạp, số heo mắc bệnh tăng vọt so với nhiều tháng trước. Ngành chức năng địa phương đang tập trung khống chế dịch bệnh, tuy nhiên thời tiết bất lợi khiến dịch bệnh tiếp tục lây lan.

Bà Nguyễn Thị Nhu (56 tuổi, trú thôn Bình Hòa, xã Bình Giang) cho biết, hơn một tháng gần đây, gia súc quanh khu vực nhà bà mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi rất nhiều. Ngày 16.12 vừa qua, con heo nái nặng 240kg của gia đình bà bỏ ăn. Thú y xã xác định heo mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi nên lực lượng chức năng đã nhanh chóng đưa đi tiêu hủy và thực hiện tiêu độc khử trùng theo quy định. Trải qua 2 đợt dịch bệnh, gia đình bà Nhu đang lo lắng dịch sẽ tiếp tục tái phát và chưa thể tái đàn trở lại.

“Cả xóm này nhiều hộ chăn nuôi đều có heo mắc dịch tả lợn châu Phi, chết liên tục, khả năng âm lịch này sẽ không có thịt heo. Bà con mong muốn cơ quan chức năng sớm khống chế dịch bệnh để chăn nuôi trở lại” - bà Nhu nói.

Lực lượng chức năng xã Bình Giang, Thăng Bình tiêu hủy heo mắc bệnh:

Ông Nguyễn Đình Vinh - Phó ban Nông nghiệp xã Bình Giang cho biết, dịch tả lợn châu Phi ở Bình Giang bùng phát mạnh hơn một tuần nay, trung bình mỗi ngày có hơn 1 tấn heo mắc bệnh phải tiêu hủy.

Dịch tả lợn châu Phi bùng phát trở lại ở Bình Giang từ ngày 1.9.2020. Hơn 3 tháng qua, xã Bình Giang tiêu hủy gần 25 tấn lợn mắc bệnh, dịch bệnh đang tiếp tục lan rộng. Hiện đang thời điểm cuối năm, nhu cầu tiêu dùng thịt heo của người dần càng nhiều, các địa phương lân cận xã Bình Giang đều có dịch nên tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh lây lan mạnh rất cao.

“Vấn đề nan giải nhất hiện nay là kinh phí để hỗ trợ cho người dân. Nếu kinh phí không có thì người dân không tin vào công tác phòng chống dịch của địa phương, một số người dân sẽ bán chạy heo bệnh khiến địa phương khó quản lý, kiểm soát dịch. Từ đầu năm 2020 đến nay chưa có hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng do dịch tả lợn châu Phi” - ông Nguyễn Đình Vinh nói.