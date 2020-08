Điện Bàn phạt quán cà phê và tiệm internet không tuân thủ giãn cách chống dịch

(QNO) - Ngày 7.8, ông Nguyễn Xuân Hà - Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 công dân, gồm một chủ quán cà phê và một chủ tiệm internet.

Thị xã Điện Bàn thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, từ 0 giờ ngày 1.8 đến 0 giờ ngày 15.8. Tuy nhiên, cơ quan chức năng thị xã phát hiện quán cà phê của ông L.V.C. (xã Điện Hòa) mở cửa cho 5 khách tụ tập uống cà phê, không thực hiện giãn cách xã hội. Tương tự, bà L.T.M.T. (xã Điện Thắng Trung) mở cửa cho 10 khách đến chơi game tại tiệm internet.

Cả hai bị xử lý theo Điểm c, Khoản 4, Điều 11 Nghị định 176 về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng. Ông C. bị phạt 7,5 triệu đồng; bà T. bị phạt 5 triệu đồng do áp dụng tình tiết giảm nhẹ đã tự nguyện khai báo, hối lỗi.