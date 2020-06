Điện Bàn tập huấn phòng cháy chữa cháy

(QNO) - ​Ngày 26.6, Phòng Kinh tế thị xã Điện Bàn phối hợp Ban quản lý dự án CRS tổ chức tập huấn phòng cháy chữa cháy (PCCC) cho đại diện UBND các xã, phường có chợ, ban quản lý các chợ và tiểu thương.

Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Bắc Quảng Nam (Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh) đã truyền đạt những kiến thức cơ bản về PCCC; sử dụng điện an toàn tại gia đình, cơ quan và chợ; chữa cháy do điện, khí đốt hóa lỏng; giải pháp đảm bảo an toàn PCCC ở khu dân cư và chợ; một số kỹ năng, thao tác, thực hành sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập tắt đám cháy; hướng dẫn cách thoát nạn khi có cháy.

​Hiện nay Điện Bàn vẫn còn một số chợ xuống cấp nặng, nguy cơ cháy cao, hệ thống điện không đảm bảo kỹ thuật, không đảm bảo công tác PCCC. Thời gian qua đã xảy ra vụ cháy chợ Thanh Quýt thiêu rụi hoàn toàn 96 ki ốt, thiệt hại hàng tỷ đồng và một vụ cháy ki ốt ở chợ Điện Ngọc rồi lan sang các ki ốt khác. Việc tập huấn nhằm góp phần hạn chế đến mức thấp nhất các vụ hỏa hoạn, nhất là thời điểm nắng nóng hiện nay.