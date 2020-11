Điện Bàn ứng phó bão lụt

Triển khai những giải pháp ứng phó phù hợp, thiệt hại về người và tài sản ở thị xã Điện Bàn do thiên tai nói chung, cơn bão số 9 nói riêng đã được hạn chế, giảm thiểu đáng kể.

Đoàn viên thanh niên Điện Bàn dọn vệ sinh trên tuyến ĐT608 sau bão số 9. Ảnh: C.T

Chủ động ứng phó

Nằm trong khu vực thường xuyên chịu tác động trực tiếp của bão lụt, Điện Bàn đặc biệt quan tâm các phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN), chủ động ứng phó giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Trước mùa mưa bão, địa phương sơ kết rút kinh nghiệm, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban Chỉ huy PCTT&TKCN thị xã Điện Bàn. Ban chỉ huy, lực lượng xung kích cũng được địa phương quan tâm chỉ đạo kiện toàn, bởi sau đại hội đảng vừa rồi, nhân sự cấp xã có sự thay đổi. Cạnh đó, UBND thị xã giao trách nhiệm cho Thanh tra Điện Bàn trực tiếp kiểm tra thực tế việc lập kế hoạch phòng chống và phương án ứng phó với thiên tai theo cấp độ rủi ro của từng địa phương.

“Chúng tôi còn thực hiện cung cấp thông tin trên nhóm Zalo PCTT DIENBAN, thường xuyên nối liên lạc với các xã phường để nắm tình hình và chuyển tải các văn bản chỉ đạo của cấp trên, của thị xã để địa phương và nhân dân tổ chức thực hiện” - ông Nguyễn Minh Hiếu, Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn cho biết.

Trước khi cơn bão số 9 đổ bộ, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN thị xã Điện Bàn ngày 26.10 đã tổ chức họp trực tuyến với địa phương, đơn vị triển khai công tác ứng phó, phòng tránh. Ngay sau cuộc họp, lãnh đạo thị xã và các thành viên đứng điểm xã phường xuống tận nơi kiểm tra, đôn đốc với phương châm “4 tại chỗ”, áp dụng các biện pháp, huy động mọi lực lượng cùng tham gia.

Ông Nguyễn Minh Hiếu chia sẻ, liên lạc toàn thị xã tiếp tục duy trì thông qua nhóm Zalo, chuyển tải nhanh nội dung chỉ đạo của các cấp. Ngày 27.10, lãnh đạo Điện Bàn tiếp tục xuống địa bàn đôn đốc thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, Trung tâm VH-TT&TT-TH Điện Bàn tăng thời lượng phát sóng, cập nhật và thực hiện 15 phút phát một lần về diễn biến của bão và vận động mọi người cùng theo dõi. Các bản tin hướng dẫn gia cố, chằng chống nhà cửa, nhà kho, chuồng trại, lồng bè nuôi thủy sản; bảo quản lương thực, vật tư, phân bón, hàng hóa tránh bị ướt; cắt tỉa cây cối lớn chung quanh nhà; chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm đủ dùng 7 - 10 ngày được phát thường xuyên. Riêng từ sáng 27.10, tin phát liên tục trên hệ thống truyền thanh. Hệ thống truyền thanh xã phường không ngừng tiếp âm, phát sóng đài thị xã; đồng thời tuyên truyền lưu động đến tận tổ đoàn kết, khu dân cư. Ngoài ra, các địa phương thực hiện cảnh báo sớm, nhất là đối tượng thực hiện đi sơ tán và nơi tiếp nhận dân sơ tán nhằm chủ động di chuyển khi có yêu cầu.

Giảm thiểu thiệt hại

Cơn bão số 9 vừa qua, Điện Bàn có 14 người bị thương. Nhà bị hư hỏng rất nặng (nhà tốc mái) từ 50 - 70% là 68 nhà; 88 nhà bị hư hỏng nặng từ 30 - 50%. Về trường học, có 2 phòng chức năng bị tốc mái hoàn toàn; 2 điểm trường bị hư hỏng hoàn toàn khu vui chơi ngoài trời. Rau màu bị thiệt hại hoàn toàn là 62ha, hư hỏng 8ha hoa cúc thời vụ, ngã đổ hơn 130ha chuối; 6.000 con gia cầm bị chết; kênh mương bị bồi lấp 23.650m3…

Điện Bàn có nhiều trường hợp bị thương do bất cẩn, nhưng không có trường hợp người tử vong do bão. Theo chính quyền thị xã, thiệt hại do cơn bão gây ra giảm thiểu đáng kể nhờ sự chủ động vào cuộc triển khai các giải pháp ứng phó thiết thực. Đặc biệt, việc sơ tán dân dọc các khu vực ven biển, vùng ven sông có nguy cơ sạt lở, vùng nguy hiểm đến nơi trú ẩn an toàn được thực hiện nghiêm túc. Các địa phương còn vận động người đau ốm, thai sản đến gần kỳ sinh nở chuyển đến trung tâm y tế, bệnh viện trước khi bão đổ bộ.

Trưởng phòng Kinh tế thị xã Điện Bàn - ông Nguyễn Đức Chơi thông tin, các xã phường sơ tán xen ghép 1.922 hộ với 4.763 nhân khẩu. Ngoài ra, sơ tán tập trung 396 người tạm trú tại địa phương, chủ yếu là công nhân ở khu công nghiệp. Các địa phương cũng đã cung cấp miễn phí hơn 2.000m3 cát đến từng cụm dân để bà con chằng nhà.

Bão số 9 đi qua, Điện Bàn bắt tay ngay vào công tác khắc phục hậu quả. Theo đó, các lực lượng xung kích chia làm nhiều mũi để dọn cây cối ngã đổ thông các tuyến giao thông. Nhà nào, trường học nào bị hư hỏng nặng sẽ được tăng cường nhân lực đến hỗ trợ sửa chữa, sớm ổn định cuộc sống và tổ chức giảng dạy. Đối với gia đình có người bị thương, Điện Bàn chỉ đạo xã phường tổ chức thăm hỏi, động viên; đồng thời giao cho Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã phối hợp các hội, đoàn thể đến chia sẻ, hỗ trợ gia đình có người bị nạn, nhà ở thiệt hại nặng.

Chị Đặng Thị Bảo Trinh - Bí thư Thị đoàn Điện Bàn cho biết thêm, ngay sau bão, các cấp cơ sở đoàn ra quân xử lý vệ sinh tại các điểm công cộng; dọn cây cối trên tuyến ĐT608 (Hội An - Điện Bàn). Đoàn viên thanh niên xung kích cũng được huy động lợp lại nhà bị tốc mái cho hộ già cả neo đơn. Ngoài phối hợp đi thăm, tặng quà cho hơn 50 gia đình bị thiệt hại nặng (mỗi suất 2 triệu đồng), Thị đoàn còn đến trao suất quà trị giá 1 triệu đồng cho một đội viên bị ảnh hưởng, nhằm chia sẻ phần nào khó khăn trước mắt.