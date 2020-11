Đoàn kết khắc phục hậu quả thiên tai

Trong đau thương, mất mát do thiên tai, địch họa, truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái là vũ khí làm nên sức mạnh to lớn để vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Truyền thống tốt đẹp đó đã và đang được phát huy trên mảnh đất trung dũng, kiên cường.

Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Lý ủng hộ 10 triệu đồng qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giúp đỡ nhân dân bị thiệt hại do bão lũ. (Ảnh: Mặt trận)

Những tấm lòng thơm thảo

Cảm thông sâu sắc với những mất mát của đồng bào trong tỉnh do bão lũ gây ra, nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong nước và kiều bào nước ngoài đã kịp thời thăm hỏi, chia sẻ, động viên và ủng hộ kinh phí, hiện vật thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp nhằm giúp đỡ nhân dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, trong số hàng triệu tấm lòng hướng về đồng bào miền Trung nói chung và tỉnh Quảng Nam nói riêng, Ban Cứu trợ - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đón nhận nhiều nghĩa cử cao đẹp của các cá nhân đã chắt chiu, dành dụm từng khoản lương hưu ít ỏi để ủng bộ đồng bào mình.

Tính đến ngày 11.11, Ban Cứu trợ - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận hơn 46 tỷ đồng từ các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp chung tay ủng hộ khắc phục hậu quả bão lũ. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã kịp thời phân bổ hơn 26 tỷ đồng qua Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân bị thiệt hại do bão lũ.

Đơn cử như trường hợp của cụ ông Nguyễn Thanh Tân (88 tuổi, cán bộ hưu trí phường An Mỹ, TP.Tam Kỳ). Tuổi cao, sức yếu nhưng tinh thần và tình yêu thương đồng bào ở cụ không hề giảm sút. Cụ trực tiếp đến cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để nhờ gửi lời thăm hỏi, chia sẻ những mất mát, đau thương với bà con bị thiệt hại do bão lũ, nhất là những gia đình đồng bào dân tộc thiểu số Nam Trà My, Phước Sơn… Với tinh thần “góp gió thành bão”, từ tiền lương hưu dành dụm, cụ Tân trích 6 triệu đồng, thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ủng hộ, giúp đỡ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ.

Trước đó là tấm gương của Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Lý (thôn Phú Nhuận 3, xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên), thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh mẹ ủng hộ 10 triệu đồng chia sẻ với đồng bào bị thiên tai.

Trực tiếp đến trao tiền ủng hộ, mẹ Lý tâm sự: “Mấy hôm xem truyền hình tôi không cầm nước mắt khi thấy các chiến sĩ hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ cứu dân bị sạt lở; nhiều gia đình có người thân bị mất do lũ cuốn trôi rất thương tâm, tài sản bà con bị thiệt hại quá lớn... Với tấm lòng và chút tình cảm nhỏ bé, tôi mong muốn được góp một chút gì đó chia sẻ cùng đồng bào vượt qua khó khăn, nhanh chóng ổn định cuộc sống”.

Đón nhận tình cảm của cá nhân, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thay mặt nhân dân trân trọng những tấm lòng thơm thảo và trao thư cảm ơn ghi nhận tấm lòng cao quý của cá nhân, nhà hảo tâm; đồng thời cam kết sẽ nhanh chóng chuyển số tiền ủng hộ đến với bà con vùng bị thiệt hại.

Nghĩa tình Thanh - Quảng

Tình đoàn kết, sẻ chia trong thiên tai, bão lũ không chỉ giới hạn giữa nhân dân trong tỉnh. Sau bão lũ, nhất là cơn bão số 9 gây thiệt hại nặng nề về người và của với người dân Quảng Nam, đồng bào chiến sĩ và nhân dân nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đã kịp thời chia sẻ tinh thần và ủng hộ vật lực giúp đỡ Quảng Nam khắc phục hậu quả bão lũ. Trong những tình cảm sâu nặng đó phải kể đến cán bộ, chiến sĩ và đồng bào các dân tộc tỉnh Thanh Hóa kết nghĩa.

Tỉnh Thanh Hóa ủng hộ Quảng Nam 2 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão lũ. Ảnh: VINH ANH

Sau chuyến thăm của đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa vào ngày 2.11, lần lượt các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Thanh Hóa đã cử các đoàn công tác vào thăm, chia sẻ khó khăn với nhân dân các địa phương Quảng Nam chịu thiệt hại. Các địa phương của Thanh Hóa đã trực tiếp hỗ trợ Quảng Nam có thể kể đến như: huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) hỗ trợ 300 triệu đồng cho huyện Phú Ninh, Núi Thành và TP.Tam Kỳ; TP.Thanh Hóa hỗ trợ 300 triệu đồng cho bà con huyện Nam Trà My; huyện Như Xuân (Thanh Hóa) hỗ trợ Tây Giang 300 triệu đồng; huyện Đông Sơn hỗ trợ Thăng Bình 300 triệu đồng…

Chia sẻ với những thiệt hại về người và của cải mà nhân dân Quảng Nam anh em phải gánh chịu, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng khẳng định truyền thống gắn bó, đoàn kết máu thịt giữa chiến sĩ và nhân dân 2 tỉnh. “Những đau thương, mất mát mà nhân dân Quảng Nam đang gánh chịu cũng là nỗi đau chung của nhân dân Thanh Hóa. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thanh Hóa sẽ luôn sát cánh, chia sẻ và ủng hộ Quảng Nam vượt qua gian khó, sớm ổn định và phát triển” - đồng chí Đỗ Trọng Hưng nói.

Ghi nhận tại huyện Duy Xuyên, mặc dù phải di chuyển hàng trăm cây số, nhưng vừa đặt chân đến huyện, đoàn công tác của huyện Nông Cống (tỉnh Thanh Hóa) lập tức lên đường về với xã Duy Sơn - một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng do bão lũ. Bên cạnh 200 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) trao cho người dân ở 2 xã Duy Sơn, Duy Phú bị thiệt hại nặng do bão lũ, lãnh đạo huyện Nông Cống còn trao quà hỗ trợ 7 gia đình có người thiệt mạng do thiên tai, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng; đồng thời trao 300 triệu đồng cho đại diện lãnh đạo huyện Duy Xuyên nhằm chung tay giúp đỡ nhân dân địa phương khắc phục hậu quả thiên tai.

Ông Nguyễn Công Dũng - Bí thư Huyện ủy Duy Xuyên cho biết, những món quà đầy ý nghĩa cả về tinh thần lẫn vật chất của huyện kết nghĩa Nông Cống hỗ trợ những gia đình ở Duy Xuyên bị thiên tai tàn phá, thêm một lần nữa khẳng định tình đoàn kết, thủy chung son sắt giữa hai địa phương trên con đường xây dựng và phát triển.