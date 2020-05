Doanh nghiệp sẻ chia...

Từ nguồn hỗ trợ 1 tỷ đồng của Tập đoàn T&T Group, chiều 20.5, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với nhà tài trợ tổ chức chương trình trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tam Thăng (TP.Tam Kỳ).



Ông Lê Định - Trưởng văn phòng Trung Trung Bộ Tập đoàn T&T tặng quà người dân xã Tam Thăng. Ảnh: VINH ANH

Thuộc diện hộ nghèo, tuổi cao sức yếu lại không chồng con nên cuộc sống bà Trần Thị Lan (thôn Kim Đới) hết sức khó khăn, chủ yếu nhờ khoản trợ cấp xã hội. Đến với chương trình do Mặt trận tỉnh tổ chức, bà Lan được nhận hỗ trợ 800 nghìn đồng tiền mặt và phần quà trị giá 200 nghìn đồng. Xách túi quà trên tay, bà Lan phấn khởi nói: “Đến với chương trình này tôi không nghĩ mình nhận được hỗ trợ nhiều vậy, ngoài tiền mặt còn có nhu yếu phẩm. Chừng này đủ cho tôi trang trải cuộc sống rất nhiều ngày. Tôi xin cảm ơn nhà tài trợ, cảm ơn Mặt trận!”.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết đã quyết định điều chuyển 800 triệu đồng tiền mặt và ký hợp đồng với siêu thị Co.opMart Tam Kỳ mua 1.000 suất quà (mỗi suất quà gồm các nhu yếu phẩm trị giá 200 ngàn đồng) để trao cho 1.000 hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Theo đó, số lượng quà được phân bổ về các địa phương: Bắc Trà My (250 suất), huyện Đại Lộc và Nam Trà My (200 suất/địa phương), TP.Tam Kỳ (150 suất), thị xã Điện Bàn và huyện Thăng Bình (100 suất/địa phương).

Nguồn hỗ trợ của Tập đoàn T&T Group thông qua kênh Mặt trận đến với người dân trong thời điểm địa phương đã và đang triển khai chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 42 là nguồn động viên, chia sẻ rất kịp thời. Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca đánh giá cao vai trò, trách nhiệm với xã hội của Tập đoàn T&T Group và cho biết khoản hỗ trợ 1 tỷ đồng, tương ứng với 1.000 suất quà mà tập đoàn chuyển qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ kịp thời đến tận tay người dân trong tỉnh.

“Cùng với gói 62 nghìn tỷ đồng theo Nghị quyết 42, những phần quà của Tập đoàn T&T Group cũng như rất nhiều tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ thông qua kênh Mặt trận đã kịp thời sẻ chia với người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19” - ông Ca nói.

Ông Lê Định - Trưởng văn phòng Nam Trung Bộ Tập đoàn T&T cho biết, với trách nhiệm đối với xã hội, cộng đồng, Tập đoàn T&T quyết định tổ chức chương trình hỗ trợ cho hộ nghèo gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 tại 28 tỉnh, thành phố trên cả nước (với tổng trị giá 20 tỷ đồng), trong đó có Quảng Nam. “Thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Mặt trận các cấp, chúng tôi tin tưởng những phần quà sẽ sớm được trao đến các trường hợp đang cần được giúp đỡ. Thay mặt lãnh đạo tập đoàn, chúng tôi cảm ơn sự phối hợp, hỗ trợ của Mặt trận để chúng tôi hoàn thành chương trình ý nghĩa này”.