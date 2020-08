Đổi thay diện mạo vùng cao

“Khi đến làm việc tại các xã trong huyện, chúng tôi nhận thấy các trung tâm hành chính đều rất chật chội. Đường giao thông hẹp, không có hệ thống điện chiếu sáng công cộng, không cây xanh, bóng mát, không khu xử lý rác công cộng. Tôi nghĩ điều này ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng, hiệu quả công việc của bộ máy chính quyền cấp xã, do đó cần phải thay đổi”. Ông Thái Hoàng Vũ - Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My mở đầu câu chuyện về xây dựng khu thị tứ tại trung tâm hành chính của 10 xã như thế.

Đường hoa Phạm Ngọc Thạch tại thị trấn Trà My (huyện Bắc Trà My). Ảnh: T.S

Tự làm đường hoa

Chừng ba tháng nay, khi con đường hoa được hình thành tại đường Phạm Ngọc Thạch (tổ Trung Thị, thị trấn Trà My), người dân khu vực này rất phấn khởi. Trước đây, chiều nào họ cũng tập trung trên con đường này để ngắm hoa, rồi hàn huyên tâm sự. Chuyện con em học hành, chuyện vụ mùa, hay buôn bán… đều được đem ra bàn bạc. Từ đó, tình làng nghĩa xóm thêm phần thắt chặt hơn. Nay dịch Covid-19 bùng phát, tuy không tập trung đông người, nhưng nhà nào cũng tự giác chăm sóc hoa trước cổng, để con đường được đẹp hơn.

Ý tưởng làm con đường hoa này xuất phát từ ông Nguyễn Kim Sơn, nhà ở đường Phạm Ngọc Thạch. Khi nhà nước làm mới con đường này, thấy đường thông hè thoáng, người dân rất vui và mong muốn được góp sức để tạo nên một diện mạo đẹp hơn. “Ban đầu có vài hộ tham gia, dần dần ai cũng thấy đẹp, nên đến giờ cả 130 hộ dân đều mua chum, trồng hoa. Nhà ít nhất hai chum hoa giấy ngũ sắc, nhà nhiều nhất thì bốn chum. Nhiều tổ dân phố tại thị trấn Trà My và các xã trong huyện cũng đến xem, học tập cách làm đường hoa” - ông Nguyễn Kim Sơn nói.

Bà Ngô Phạm Như Quỳnh - Chủ tịch UBND thị trấn Trà My cho biết, hiện tại thị trấn Trà My có 6 tuyến đường chính cùng nhiều đường phụ theo hình ô bàn cờ thu nhỏ. Việc những hộ dân ở đường Phạm Ngọc Thạch làm nên con đường hoa sạch đẹp là điều rất đáng trân trọng. “Đây chính là cách làm thiết thực của người dân trong việc chung tay cùng nhà nước xây dựng đô thị Trà My theo hướng văn minh, hiện đại. Thời gian đến, chúng tôi sẽ nhân rộng mô hình này ra từng tổ dân phố” - bà Ngô Phạm Như Quỳnh nói.

Người dân ủng hộ

Tại xã Trà Giáp, việc chỉnh trang đô thị được địa phương vùng cao này tiến hành khá đồng bộ. Trong đó, xã vừa mở rộng lòng lề đường ra hơn 13m, lắp hệ thống điện thắp sáng công cộng trước trụ sở mới, làm các bồn hoa, cây cảnh…

Ông Nguyễn Thanh Bình ở thôn 1, xã Trà Giáp chia sẻ: “Khi xã có chủ trương chỉnh trang đô thị, nhà tôi cùng hơn 30 hộ dân nơi đây đều tự nguyện tháo dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng và không nhận bồi thường. Giờ đường mở ra con em đi lại học hành thuận tiện. Nhất là điện công cộng thắp sáng cả đêm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự hiệu quả”.

Ông Hồ Văn Phụng - Chủ tịch UBND xã Trà Giáp cho biết thêm, qua công tác tuyên truyền vận động, 100% người dân đều hưởng ứng chủ trương này. Tổng kinh phí để chỉnh trang trung tâm hành chính xã theo hướng văn minh hiện đại hơn 2 tỷ đồng, đã mở ra bộ mặt mới cho xã Trà Giáp. Từ đây, công việc chuyên môn, hành chính, tiếp dân cũng thuận tiện hơn rất nhiều.

Ông Thái Hoàng Vũ - Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My cho hay, hơn 25 tỷ đồng là tổng kinh phí mà huyện đầu tư cho công tác chỉnh trang đô thị tại các xã miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Điều này tác động rất lớn đến công tác giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới. Hiện nay, toàn huyện có 3 xã về đích nông thôn mới và phấn đấu giai đoạn 2020 - 2025 có thêm 3 xã hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới.