Dọn vệ sinh phố cổ sau lũ (clip)

03/12/2020 14:46

(QNO) - Sáng nay 3.12, Công ty CP Công trình công cộng Hội An huy động hơn 150 công nhân cùng nhiều phương tiện tham gia dọn dẹp bùn non làm sạch phố cổ. Nhiều người dân phố cổ cũng tham gia hoạt động này theo lời kêu gọi của lãnh đạo thành phố nhằm kỷ niệm 21 năm ngày Khu phố cổ Hội An được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới (4.12).

Công nhân Công ty CP Công trình công cộng Hội An dọn bùn non sau lũ. Ảnh: HOÀI AN

Những ngày qua, nước lũ bủa vây một số tuyến đường ven sông Hoài, trung tâm phố cổ. Đường Bạch Đằng, Nguyễn Phúc Chu, Công Nữ Ngọc Hoa, Nguyễn Thái Học ngập sâu 1m, người dân phải dùng ghe thuyền khi cần di chuyển. Sáng nay 3.12, toàn bộ nước lũ đã rút, Công ty CP Công trình công cộng Hội An triển khai dọn dẹp bùn trên các tuyến đường.

Khối lượng bùn đất bám dày trên các tuyến đường, công viên, được công nhân kéo đổ xuống sông, tiếp đến dùng máy bơm xịt rửa làm sạch.

Công ty CP Công trình công cộng Hội An cho biết, đây là lần thứ 11 trong năm 2020 đơn vị dọn lũ tại khu vực phố cổ và ven sông Hoài. Đợt này, ngay sau khi nước lũ rút, công ty huy động hơn 150 công nhân chia thành các nhóm để dọn dẹp.

Hiện các tuyến đường Nguyễn Thái Học, Công Nữ Ngọc Hoa, khu vực Chùa Cầu và Quảng trường Sông Hoài đã được dọn dẹp sạch sẽ. Những tuyến đường còn lại tiếp tục được dọn dẹp trong chiều 3.12.

Công nhân chia thành từng nhóm để dọn dẹp vệ sinh. Ảnh: HOÀI AN

Người dân cũng tranh thủ dọn dẹp để phục vụ đi lại. Ảnh: HOÀI AN