Động đất 2,8 độ richter tại Bắc Trà My

(QNO) - Sau một thời gian tạm lắng, sáng sớm nay 17.2 xảy ra một trận động đất tại huyện Bắc Trà My.

Bản đồ tâm chấn trận động đất. Nguồn: Viện Vật lý địa cầu

Cơn rung chấn, động đất xảy ra vào lúc 5 giờ 22 phút 34 giây, mạnh 2,8 richter, tại vị trí có tọa độ 15,292 độ vĩ Bắc, 108,193 độ kinh Đông, thuộc khu vực thủy điện Sông Tranh 2 (Bắc Trà My), độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km.

Chính quyền huyện Bắc Trà My xác nhận có động đất xảy ra tại thời điểm trên. Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Bắc Trà My đã có báo cáo nhanh gửi Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở ngành liên quan. Đồng thời yêu cầu các ban ngành của huyện, xã tổ chức khảo sát nắm tình hình một số khu vực tại thị trấn Trà My, xã Trà Đốc, vùng công trình thủy điện Sông Tranh 2.

Khu vực thủy điện Sông Tranh 2. Ảnh: NGUYÊN HÀ

Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý địa cầu Việt Nam đánh giá cấp độ rủi ro thiên tai do trận động đất này gây ra không đáng kể, ở cấp độ 0 và vẫn đang tiếp tục theo dõi.