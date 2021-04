Sâu sát cơ sở, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của hội viên, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Bình An, huyện Thăng Bình đã đồng hành cùng hội viên với nhiều hoạt động, phần việc ý nghĩa.

Hội LHPN xã Bình An trao sinh kế hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo.

Trao sinh kế

Ở thời điểm năm 2018, chưa bao giờ chị Bùi Thị Nhờ (thôn An Dưỡng) dám nghĩ rằng mình sẽ thoát được nghèo. Chồng mất bởi căn bệnh nan y, một mình chị phải nuôi 4 con ăn học và phụng dưỡng mẹ chồng tuổi đã cao. May mắn nhận được sự đồng hành của Hội LHPN xã Bình An, chị được hỗ trợ một con bò cái giống và vay 20 triệu đồng để mua thêm bò đực. Nguồn sinh kế này đã giúp gia đình chị có thu nhập để phát triển kinh tế gia đình.

Ngoài công việc chăn nuôi, trồng trọt, thời gian rảnh chị Nhờ thu mua ve chai, nhận gia công giày dép. Đến nay cuộc sống gia đình tạm ổn định, thu nhập hàng tháng hơn 6 triệu đồng, 4 con đều đến trường và đã thoát được hộ nghèo.

“Ngoài việc lo kinh tế gia đình, tôi thường xuyên tham gia các lớp tập huấn về trồng trọt, chăn nuôi, nấu ăn để có thêm kinh nghiệm. Tôi còn tham gia mô hình “5 không 3 sạch” giữ gìn nhà cửa sạch sẽ trong nhà ra ngoài ngõ và vận động chị em trong tổ cùng giữ gìn vệ sinh chung” - chị Nhờ chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Thu - Chủ tịch Hội LHPN xã Bình An cho biết, để hỗ trợ đúng đối tượng, đúng nhu cầu hộ nghèo cần, Hội LHPN xã cùng với cán bộ phụ nữ các chi hội và tổ trực tiếp đến khảo sát hộ nghèo, cận nghèo có khả năng thoát nghèo, nắm bắt nhu cầu của từng hộ để có cách giúp phù hợp, hiệu quả.

“Lắng nghe nguyện vọng của gia đình hội viên và hội cũng phải hiểu rõ được hoàn cảnh của từng hộ; từ đó đưa ra hình thức hỗ trợ phù hợp để mang lại hiệu quả thiết thực” - bà Thu cho hay.

Gói bánh tét tặng phụ nữ nghèo là hoạt động thiện nguyện luôn được Hội LHPN xã Bình An duy trì nhiều năm qua. Ảnh: B.S

Với việc phát động trong hội viên phụ nữ giúp phụ nữ thoát nghèo bền vững có địa chỉ, trong 5 năm (2016 - 2021), Hội LHPN xã Bình An đã giúp 30 hộ phát triển kinh tế; trong đó trao phương tiện sinh kế cho 18 hộ thoát nghèo bền vững. Hội phối hợp với ngành liên quan mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật.

Ngoài ra, hội đã tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giải ngân cho 331 hội viên vay với dư nợ 11,797 tỷ đồng. Nhờ đó, góp phần cùng với địa phương giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn xã từ 4,02% năm 2016 xuống còn 3,05% năm 2020.

Xây dựng các mô hình Điểm

Hơn 4 năm trước, thôn An Phước được chọn xây dựng mô hình điểm về “Chi hội phụ nữ 5 không 3 sạch kiểu mẫu xây dựng nông thôn mới’’.

Chị Phạm Thị Tuyết - Chi hội trưởng Phụ nữ thôn An Phước cho biết, khi mới thành lập mô hình, các thành viên trong chi hội không khỏi lo lắng, bởi đời sống còn nhiều khó khăn, vệ sinh đường làng ngõ xóm, phân loại rác, sản xuất sạch... chưa được đảm bảo. Vì vậy rất khó để thực hiện được 8 tiêu chí của cuộc vận động. Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, đồng thời lựa chọn một số gia đình hội viên tiêu biểu xây dựng điển hình để nhân rộng, bước đầu đem lại hiệu quả.

Bên cạnh đó, mỗi tổ trong chi hội đều đăng ký đảm nhận một đoạn đường tự quản về môi trường và trồng hoa các tuyến đường trong tổ. Hằng tháng, tổ chức ra quân thực hiện ngày “Chủ nhật xanh” để dọn vệ sinh môi trường. 100% thành viên trong mô hình đăng ký đảm nhiệm với thôn trồng và chăm sóc 1,2km đoạn đường hoa vào nhà văn hóa thôn và các tuyến đường hoa trong tổ. Đặc biệt, mô hình đã vận động các thành viên ủng hộ 10 triệu đồng và hiến 5.000m2 đất xây dựng đường ĐH25. Đến cuối nhiệm kỳ, có 100% hộ gia đình trên địa bàn xã tham gia thực hiện cuộc vận động.

Không chỉ vậy, nhiều câu lạc bộ, mô hình được thành lập đã trở thành kênh tuyên truyền hiệu quả của tổ chức hội. Có thể kể đến như: câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, mô hình xây dựng gia đình “5 không 3 sạch”, câu lạc bộ ‘‘Nàng dâu hiếu thảo’’…

Bà Nguyễn Thị Thu cho hay, nội dung sinh hoạt định kỳ bao gồm tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền các chủ trương, nhiệm vụ của hội, hướng dẫn kiến thức nuôi dạy con tốt, phòng chống tệ nạn xã hội, giúp nhau phát triển kinh tế… Từ thực tiễn hoạt động, với cách làm đổi mới, phù hợp với địa phương, đã có nhiều gương điển hình tập thể và cá nhân được phát hiện, nhân rộng trên các lĩnh vực.

“Hội LHPN xã Bình An hiện có hơn 2.300 hội viên đang sinh hoạt. Những hoạt động được hội tổ chức thời gian qua không chỉ tạo sân chơi, nơi giao lưu, trao đổi tâm tư giữa các chị em mà còn là kênh tuyên truyền, vận động thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Nhìn lại nhiệm kỳ 5 năm qua, trong những thành công chung của địa phương, có một phần đóng góp không nhỏ của phụ nữ trên địa bàn xã” - bà Nguyễn Thị Thu nói.