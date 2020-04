Đồng hành cùng lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch

(QNO) - Những ngày qua, nhiều cơ quan, đơn vị, mạnh thường quân liên tục hỗ trợ trang thiết bị y tế và nhu yếu phẩm cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch.

Đoàn thanh niên Công an tỉnh trao quà, trang thiết bị y tế tại các chốt kiểm soát dịch (ảnh: Đoàn thanh niên Công an tỉnh).

Chị Nguyễn Thị Như Ngọc - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hội người Quảng Nam (TP.Tam Kỳ) cho biết, thời gian qua chị cùng các cộng sự may hơn 10.000 khẩu trang, làm 500 mặt nạ phòng chống dịch và mua nước, trái cây... trao tặng hơn 50 chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại các huyện Nam Giang, Tây Giang, Hiệp Đức, Tiên Phước, Phú Ninh, TP.Tam Kỳ…

“Chúng tôi đồng cảm và vô cùng biết ơn, chia sẻ với những chiến sĩ đang ở tuyến đầu chống dịch. Trong tình cảnh thiếu trang thiết bị, vật tư y tế thì chúng tôi tự may khẩu trang và làm mặt nạ. Thậm chí, các anh chị trong CLB còn nấu chè, rau câu, đông sương để các anh giải khát. Mong rằng người dân chấp hành đúng chủ trương để cùng cả nước dập dịch thành công” - chị Ngọc nói.

* Theo Thượng úy Phạm Hoàng Hồng Minh - Phó Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh, thời gian qua đơn vị trao tặng hơn 1.000 khẩu trang y tế, 300 chai dung dịch sát khuẩn, 3.000 mặt nạ phòng chống dịch cùng nhiều trang thiết bị, nhu yếu phẩm cần thiết cho 8 chốt kiểm soát dịch trọng điểm do Công an tỉnh thành lập theo quyết định của UBND tỉnh và hơn 10 chốt tại các huyện Tiên Phước, Duy Xuyên, Núi Thành, Hiệp Đức, TP.Hội An…

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nông Sơn tặng quà động viên lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch (ảnh: Mặt trận huyện Nông Sơn).

* Ông Phạm Phú Thủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nông Sơn cho biết, đơn vị đã đến thăm hỏi và trao 2 triệu đồng cho cán bộ chiến sĩ đang túc trực 24/24 ở điểm cách ly tập trung tại trụ sở xã Quế Phước (cũ); thăm hỏi 3 chốt kiểm tra phòng chống dịch do huyện thành lập và trao mỗi chốt 1 triệu đồng. Mặt trận, hội đoàn thể ở các xã cũng tích cực hỗ trợ lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tại 6 chốt chặn tuyến xã.