Dự án xe đạp công cộng ở Hội An chưa phát huy hiệu quả

(QNO) - Sau gần 2 năm TP.Hội An phối hợp Tổ chức Hợp tác phát triển Đức (GIZ) và Tổ chức HealthBridge Canada tại Việt Nam (HB) triển khai thí điểm dự án xe đạp công cộng với mục đích vì môi trường thân thiện, giảm ùn tắc giao thông... nhưng thực tế hiện nay loại xe đạp này chưa được nhiều người biết đến và sử dụng.

Người dân và du khách chưa mặn mà với mô hình xe đạp công cộng ở Hội An. Ảnh: P.H

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại ngã tư Hai Bà Trưng - Nguyễn Công Trứ và một số điểm thí điểm xe đạp chia sẻ công cộng trong phố cổ… có khoảng 100 chiếc xe đạp dựng phơi nắng, phơi mưa. Mặc dù những xe đạp này luôn trong chế độ “sẵn sàng” nhưng lại ít được sử dụng phổ biến như nhiều xe đạp thông thường, người dân và du khách chưa mặn mà. Trước dịch Covid-19 thỉnh thoảng chỉ có vài du khách nước ngoài sử dụng để làm phương tiện tham quan khu phố cổ.

Đa số tuyến đường thí điểm xe đạp cộng cộng đều nằm ở nơi thông thoáng dễ bắt gặp; có hệ thống sạc điện, kết nối GPS, đầy đủ bảng hướng dẫn cách sử dụng xe đạp. Hầu hết xe đạp đều có khung sườn chắc chắn, có hệ thống trợ lực, được trang bị thêm nhiều phụ kiện phù hợp cho người sử dụng, nhìn rất thuận tiện, giá cước sử dụng lại rẻ chỉ có 20 nghìn đồng/60 phút.

Điều đáng nói, để sử dụng được những xe đạp này, người dân và du khách phải chịu khó đọc bảng hướng dẫn, đăng ký kết nối thông tin cá nhân trên điện thoại với hệ thống để mở khóa và trả tiền qua thẻ tín dụng hoặc mua vé tháng để sử dụng thông qua các đại lý ủy quyền nên đây cũng là trở ngại, gây bất tiện cho nhiều người. Một hạn chế khác nữa là người sử dụng không phải lúc nào cũng tìm được điểm trả xe, thường lệ thuộc vào những tuyến đường cố định.

Nhiều người dân địa phương cho biết, nhiều lúc muốn sử dụng xe đạp này để làm phương tiện di chuyển nhưng chưa quen, hơn nữa lo ngại khi cung cấp thông tin cá nhân nên đành sử dụng các phương tiện khác hữu hiệu hơn.

Một điều đáng tiếc, từ khi hệ thống xe đạp chia sẻ công cộng được thí điểm ở Hội An đã gặp không ít trở ngại, khó khăn. Cụ thể như các tuyến đường đều hẹp, trong khi đó phương tiện giao thông đông đúc; dịch Covid-19 kéo dài nên vắng khách du lịch, vì vậy xe đạp công cộng chưa được sử dụng phổ biến.

Trong nhiều năm qua, TP.Hội An đã có những cam kết hướng đến xây dựng thành phố theo mô hình thành phố sinh thái, văn hóa xanh - sạch - đẹp - an toàn với mục tiêu phát triển theo hướng bền vững nhằm góp phần bảo tồn các giá trị lịch sử văn hóa truyền thống cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Để tiếp tục phấn đấu xây dựng Hội An phát triển theo mô hình bền vững, trong đó có giao thông bền vững, thành phố đặt mục tiêu giảm thiểu sử dụng phương tiện giao thông cơ giới, khuyến khích mọi người đi bộ, đi xe đạp và sử dụng phương tiện giao thông công cộng cho nhu cầu đi lại. Trong đó phát triển giao thông xe đạp được xem là hình thức giao thông thân thiện với môi trường, góp phần tích cực bảo vệ môi trường, cảnh quan du lịch và xây dựng hình ảnh Hội An thân thiện, nhẹ nhàng, an toàn cho du khách.

Ông Nguyễn Ngọc Quang - chuyên gia của HB nhận định: “Hội An là nơi có nhiều tiềm năng nhất về dự án xe đạp công cộng, lãnh đạo thành phố cũng rất tâm huyết, quyết tâm nhưng mới chỉ là mặt khẩu hiệu. Để thành phố thực sự là thành phố xe đạp, hình mẫu cho các thành phố khác học tập thì cần nỗ lực nhiều hơn nữa. Hiện nay, HB đang cố gắng tìm kiếm các quỹ để hỗ trợ kinh phí cho Hội An phát triển mô hình này”.

Thiết nghĩ, muốn người dân sử dụng xe đạp công cộng, chính quyền thành phố cần làm nhiều việc hơn từ tuyên truyền đến tìm giải pháp hiệu quả với thực tế địa phương. Đi xe đạp là chuyện phổ biến ở Hội An nhưng để người dân quan tâm hơn với xe đạp công cộng, cần phải tính đến thực tế đường sá, bến bãi...