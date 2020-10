Dự báo Quảng Nam tiếp tục có mưa lớn diện rộng

(QNO) - Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam, chiều nay 7.10, vùng áp thấp đã đi vào đất liền các tỉnh Nam Trung Bộ. Đêm nay và ngày mai 8.10, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển theo hướng tây, suy yếu thêm và tan dần.

Nhiều tuyến đường tại TP.Tam Kỳ ngập sâu do mưa lớn. Ảnh: H.A

Từ 1 giờ ngày 6.10 đến 13 giờ ngày 7.10, các địa phương trong tỉnh có mưa to đến mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 130 - 250mm; một số nơi hơn 250mm, như Hội An 275mm, Núi Thành 323mm.



Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam nhận định, mưa lớn diện rộng tiếp tục xảy ra trên địa bàn tỉnh. Tổng lượng mưa trong đêm nay và ngày mai phổ biến 100 - 200mm, có nơi hơn 250mm.

Mưa lớn có thể gây sạt lở đất ở vùng núi, lũ quét ở sông suối nhỏ; ngập úng tại Tam Kỳ, Hội An, các thị trấn, thị tứ và vùng thấp trũng. Lũ trên các sông Vu Gia, Thu Bồn và Tam Kỳ đạt mức báo động I đến báo động II, có sông trên báo động II. Đây là đợt mưa có lượng mưa lớn, kéo dài nhiều ngày và diện mưa rộng.

* Tại Đại Lộc, UBND huyện yêu cầu chủ tịch UBND các xã, thị trấn tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ trên các phương tiện thông tin đại chúng để chủ động ứng phó kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Chủ động tổ chức kiểm tra, rà soát các khu dân cư ở vùng ven sông suối, sườn đồi dốc, vùng trũng thấp, vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Sẵn sàng các lực lượng, phương tiện, vật tư cấp thiết thực hiện sơ tán, di dời nhân dân đến nơi an toàn khi có các tình huống xấu xảy ra.

Bố trí lực lượng canh gác, chốt chặn, nghiêm cấm người và phương tiện đi lại ở những tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết, ngầm, tràn, cương quyết không cho người và phương tiện qua những khu vực nguy hiểm, nơi dễ bị sạt lở.

Tổ chức kiểm tra, rà soát phương án đảm bảo an toàn công trình hồ chứa. Các đơn vị quản lý hồ chứa nước thực hiện kiểm tra, quan trắc hồ đập để kịp thời phát hiện và ứng phó sự cố có thể xảy ra. Chủ đầu tư, đơn vị thi công công trình nắm bắt thông tin về tình hình mưa lũ để chủ động các biện pháp an toàn cho người, tài sản và phương tiện.