Du khách trở lại biển An Bàng

(QNO) - Sau một thời gian vắng bóng du khách do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và thiên tai gây sạt lở bờ biển, du khách đã bắt đầu trở lại vui chơi, tắm biển An Bàng (phường Cẩm An, TP.Hội An) đông hơn vào những buổi chiều.

Du khách trở lại tắm biển An Bàng đông hơn vào buổi chiều. Ảnh: N.Q

Theo ghi nhận của chúng tôi tại bãi tắm An Bàng, tầm khoảng từ 16h mỗi chiều, mọi hoạt động đã trở lại bình thường, hàng trăm du khách và người dân địa phương tắm biển khá đông. Các gánh hàng rong mở bán nhộn nhịp trên bờ biển, các dịch vụ cho thuê áo phao, phao cứu sinh, chiếu, ghế nằm… có nhiều du khách thuê dùng.

Cùng gia đình nghỉ dưỡng tại Hội An, ông Lê Trần Hồng Quang - du khách Đà Lạt tắm biển An Bàng chia sẻ: “Gia đình tôi đến tham quan Hội An, xem một số hoạt động văn hóa nghệ thuật ở Hội An và tắm biển cho thỏa thích rồi về Đà Lạt. Bãi biển An Bàng thật đẹp, môi trường sạch sẽ. Tôi sẽ quay lại Hội An để tham quan và tắm biển khi có dịp”.

Để đảm bảo an toàn cho du khách, ban quản lý bãi tắm tái lập đội cứu hộ, cứu nạn với 7 thành viên. Những nhân viên cứu hộ này túc trực ở nhiều vị trí, từ vọng gác, bờ biển và ngoài khu vực tắm để nhắc nhở và kịp thời xử trí khi có tình huống ngoài ý muốn xảy ra.

Ông Nguyễn Mười - nhân viên cứu hộ trên biển An Bàng cho hay: “Thời gian qua do dịch bệnh, thiên tai đủ thứ, anh em làm nghề cứu hộ như tôi phải nghỉ việc tạm thời, rất muốn quay lại với công việc sớm hơn. Nay du khách trở lại tắm biển, anh em tôi rất vui khi được tiếp tục với nghề để bảo vệ du khách và người dân khi tắm biển”.

Chính quyền địa phương cũng có phương án điều tiết giao thông, đảm bảo giãn cách nơi công cộng; các lực lượng như công an, dân phòng thường xuyên giám sát, tuần tra nhắc nhở người dân và du khách.

Ông Nguyễn Thành Công - Phó Chủ tịch UBND phường Cẩm An cho hay, hơn tháng nay, chính quyền và người dân sống ven biển An Bàng đã cùng phối hợp dọn dẹp vệ sinh, trồng cây xanh ven biển. Khắc phục các địa hình bờ biển bị sạt lở để tạo cảnh quan bờ biển sạch đẹp, thân thiện, chờ đón du khách trở lại. Hy vọng dịch bệnh không còn đe dọa để ngành du lịch hồi sinh, người dân địa phương trở lại nhịp sống, lao động bình thường như trước.