Đưa 47 thuyền viên tàu bị nạn vào bờ

(QNO) - Chiều nay 19.3 Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Nam cho biết, lúc 11 giờ ngày 19.3, tàu cá QNa-91595 TS (công suất 405CV) do ông Huỳnh Minh Khả (48 tuổi, trú xã Tam Quang, huyện Núi Thành) làm thuyền trưởng đã đưa 47 lao động tàu QNa-90839 TS cập cảng cá An Hòa (xã Tam Giang, huyện Núi Thành) an toàn sau 3 ngày tiếp nhận 47 lao động từ tàu QNa-90929 TS.

Tàu cá QNa-91595 TS đưa 47 thuyền viên vào cảng cá An Hòa. Ảnh: H.A

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 15.3, tàu QNa-90839 TS (công suất 830CV) do ngư dân Nguyễn Văn Bé (44 tuổi, thôn Đông An, xã Tam Giang, Núi Thành) làm thuyền trưởng, đang đánh bắt ở tọa độ 16 độ vĩ Bắc - 116,19 độ kinh Đông (cách mũi An Hòa khoảng 475 hải lý về hướng đông đông bắc) thì bị chìm. Trên tàu có 47 ngư dân. Ngay sau đó, tàu bị nạn được tàu QNa-90929 TS do ngư dân Phạm Văn Lâm (55 tuổi, xã Tam Quang, Núi Thành) làm thuyền trưởng cứu vớt được tất cả thuyền viên lên tàu an toàn.

Đến 12 giờ ngày 16.3, tàu QNa-90929 TS đến tọa độ 15, 45 độ vĩ Bắc - 114,15 độ kinh Đông (cách mũi An Hòa khoảng 325 hải lý về hướng đông đông bắc) thì bàn giao 47 thuyền viên tàu QNa-90839 TS cho tàu QNa-91595 TS đưa vào bờ .

Sau khi vào bờ, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà, cấp ủy, chính quyền và các nghành, đoàn thể của huyện Núi Thành, xã Tam Giang tổ chức đón, thăm hỏi, động viên các ngư dân.