Đừng giỡn với thế giới ảo

Gần đây, trong khi tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều cư dân mạng còn làm phức tạp thêm tình hình với nhiều tin tức thất thiệt.

Bên cạnh nỗ lực chống dịch bệnh Covid-19, cơ quan chức năng còn phải lo đối phó với “dịch” thông tin giả. Và xem ra, cuộc chiến chống “dịch” thông tin giả này cũng gian nan không kém chống dịch Covid-19. Từ giả công văn của cơ quan nhà nước, như thông tin cho học sinh đi học trở lại đến tin giả về số người bị nhiễm bệnh, về các loại “thần dược” có thể chữa được dịch bệnh; phát tán thông tin xấu về tình hình dịch bệnh...

Lý do chủ yếu mà chủ nhân của tin đồn biện minh là “giỡn cho vui”, để câu like, gây sự chú ý, lợi dụng bán hàng để thu lợi bất chính; có người chia sẻ, vô tình tiếp tay cho kẻ tung tin giả do thiếu hiểu biết và thiếu kiểm chứng... Và hẳn nhiên, những người tung tin thất thiệt, dù với bất cứ nguyên nhân hay động cơ gì, đã phải trả giá, bị xử lý, tùy mức độ nặng nhẹ cho sự “đùa giỡn” của họ - dù chủ nhân nhiều facebook sau đó đã công khai đăng lời xin lỗi. Thế mới thấy, bất cứ ai cũng không thể và không nên giỡn với luật pháp, dù ở ngoài đời thật hay trên thế giới ảo.

Luật An ninh mạng của nước ta quy định nghiêm cấm thông tin sai sự thật trên không gian mạng với quy định nghiêm ngặt nhưng dường như vẫn chưa đủ sức răn đe những người... thích đùa. Bằng chứng là có rất nhiều người, trong đó có cả những người nổi tiếng, đưa thông tin thất thiệt lên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận và đã bị cơ quan chức năng xử phạt theo quy định. Nhiều trường hợp, tuy chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chưa bị xử lý vi phạm hành chính nhưng cũng đã khốn khổ vì bị “ném đá”, bị tẩy chay, xa lánh, vì những phát ngôn bốc đồng trên mạng xã hội để câu like.

Mới đây, Chính phủ đã “mạnh tay” khi quy định nâng mức xử phạt đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống… lên 20 triệu đồng. Quy định này có hiệu lực từ ngày 15.4 tới, được hy vọng là liều thuốc đặc trị tin giả. Tất nhiên, “thuốc” ấy hiệu nghiệm đến đâu một phần còn tùy thuộc người sử dụng mạng xã hội có đủ tỉnh táo và trách nhiệm trong tiếp nhận, chia sẻ, đăng tải thông tin... Tung tin giả, sai sự thật, đùa giỡn quá đà trên thế giới ảo... đều có thể gây nên những hậu quả thật.