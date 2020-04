Duy trì hoạt động đăng kiểm xe cơ giới đường bộ

Mặc dù trong thời điểm thực hiện cách ly toàn xã hội, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 92-02D (trực thuộc Công ty TNHH Đăng kiểm xe cơ giới Quảng Nam) và Công ty CP Đăng kiểm Quảng Nam vẫn duy trì hoạt động để đáp ứng nhu cầu của nhân dân.

Khách hàng tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 92-02D chấp hành việc đeo khẩu trang. Ảnh: CÔNG TÚ

Hai đơn vị xác định phải kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ phục vụ nhiệm vụ cấp bách và cần thiết như xe cấp cứu, xe vận chuyển thuốc men, xe cứu hỏa, phòng chống thiên tai, xe vận chuyển lương thực thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác không chỉ riêng trên địa bàn Quảng Nam.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tại xã Điện Thọ (Điện Bàn). Ảnh: C.T

Theo ông Đặng Bảo Lâm - Phó Giám đốc phụ trách Công ty CP Đăng kiểm Quảng Nam (đóng tại thị trấn Hà Lam, Thăng Bình), doanh nghiệp còn mở cửa phục vụ đăng kiểm các loại xe khác, tuy nhiên mọi hoạt động đều tuân thủ nghiêm quy định về phòng chống dịch Covid-19. Toàn bộ cán bộ, nhân viên đều đeo khẩu trang; người đi đăng kiểm cũng phải làm đúng quy định này. Trước khi đưa xe vào chỗ kiểm định, tài xế rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn được công ty chuẩn bị sẵn; thực hiện giãn cách người với người tối thiểu 2m.

Bất chấp nguy hiểm, thiếu niên này cố tình đi xe ngược chiều trên quốc lộ 1, đầu không đội mũ bảo hiểm. Ảnh: K.K

Tại phường Điện An (Điện Bàn), Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 92-02D luôn duy trì hoạt động 2 dây chuyền kiểm định hỗn hợp để tiến hành kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới đường bộ; nghiệm thu và cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật xe cơ giới cải tạo; kiểm định thiết bị trên xe cơ giới và kiểm định xe máy chuyên dùng.

Giám đốc trung tâm - ông Lê Thanh Tùng chia sẻ, phương tiện chủ yếu vào trung tâm đăng kiểm những ngày qua là xe tải, ô tô con, nhất là ô tô cá nhân. Mặc dù số lượng phương tiện đi đăng kiểm giảm nhiều so với trước thời hạn cách ly toàn xã hội có hiệu lực, nhưng đơn vị đề nghị khách hàng phải thực hiện đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và ngồi giãn cách khi vào chờ làm thủ tục đăng kiểm.