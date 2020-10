Duy Vinh thiếu nước sạch sau lũ

Do hệ thống đường ống bị mưa lũ gây hư hỏng nặng nên nhiều ngày qua khoảng 1.600 hộ dân ở xã Duy Vinh (huyện Duy Xuyên) không có nước sạch để sử dụng.

Nhiều ngày qua, cuộc sống của người dân xã Duy Vinh (Duy Xuyên) gặp khó khăn vì thiếu nước sinh hoạt kéo dài. Ảnh: T.S

Trò chuyện với chúng tôi, bà Lê Thị Thảo ở thôn Hà Mỹ (xã Duy Vinh) cho biết, hơn 10 ngày qua, gia đình không có nước sạch dùng cho sinh hoạt. Việc tắm rửa, giặt giũ sau khi lũ rút đều phụ thuộc vào nước mưa. Còn nước uống hay dùng cho việc nấu ăn phải đi mua nước bình loại 20 lít.

Bà Thảo nói: “Trong 3 ngày nay, trời không mưa nên nước sạch sinh hoạt càng khan hiếm hơn. Nhà tôi không có giếng đóng nên buộc phải đi xách nước từ những khu vực lân cận về dùng”.

Trong khi đó, ông Phạm Văn Hiệp - chồng bà Thảo kể: “Do thiếu nước dội rửa nên nhà cửa chưa sạch sẽ. Hiện nay môi trường sống bị ô nhiễm, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh sau lũ. Rất mong đơn vị cung cấp nước sạch và chính quyền địa phương nhanh chóng khắc phục sự cố để người dân sớm có nguồn nước sinh hoạt trở lại”.

Tại thôn Đông Bình tình hình cũng không khá hơn. Mấy ngày nay, khi có mưa là người dân địa phương tranh thủ hứng nước để dùng, còn việc giặt giũ thì phải ra sông hoặc chấp nhận dùng nước nhiễm phèn nghiêm trọng.

Ông Lê Minh Châu - Trưởng thôn Đông Bình cho biết, toàn thôn có khoảng 30 giếng đào nhưng tất cả đều bị nhiễm mặn, nhiễm phèn. Hơn nữa, toàn bộ số giếng đào này đều bị ngập lũ, chưa được khử trùng nên không sử dụng được.

“Mưa lũ kéo dài, khu vực Cồn Biền bị sạt lở nặng nề. Đất đá cùng với dòng nước chảy xiết khiến đường ống dẫn nước sạch từ xã Duy Nghĩa sang thôn Đông Bình bị vỡ và cuốn trôi. Nhiều ngày nay, tất cả 360 hộ dân với hơn 1.000 nhân khẩu của thôn Đông Bình thiếu trầm trọng nguồn nước hợp vệ sinh dùng trong sinh hoạt hàng ngày” - ông Châu nói.

Ông Nguyễn Sáu - Chủ tịch UBND xã Duy Vinh cho hay, hơn 10 ngày nay khoảng 1.600 hộ dân ở địa phương không có nước sạch sinh hoạt. Trong đó, 360 hộ dân ở thôn Đông Bình sử dụng hệ thống nước sạch từ xã Duy Nghĩa đưa sang (dự án này do Sở NN&PTNT đầu tư cách đây mấy năm, hiện do chính quyền xã quản lý) và hơn 1.200 hộ dân ở các thôn Hà Mỹ, Hà Nam, Trà Đông sử dụng nguồn nước do Xí nghiệp Cấp thoát nước Duy Xuyên đảm nhận cung ứng. Do hệ thống đường ống dẫn của Xí nghiệp Cấp thoát nước Duy Xuyên được lắp đặt dưới lòng sông Bàn Thạch (đoạn qua cầu Hà Tân) bị lũ làm hư hỏng nặng nên nhiều ngày qua người dân ở 3 thôn Hà Mỹ, Hà Nam, Trà Đông thiếu nước sinh hoạt. Lãnh đạo UBND xã Duy Vinh đã điện báo Xí nghiệp Cấp thoát nước Duy Xuyên nhưng việc khắc phục vẫn chưa được triển khai.

“Còn đối với hệ thống nước sạch phục vụ người dân thôn Đông Bình do UBND xã Duy Vinh quản lý, vận hành thì ngay sau khi gặp sự cố, chúng tôi đã cắt cử lực lượng tiến hành kiểm tra. Tuy nhiên, do mực nước sông Trường Giang hiện còn ở mức cao nên đội thợ không thể lặn xuống lòng sông sửa chữa đoạn hư hỏng. Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ tình hình mực nước trên sông và sẵn sàng khắc phục sự cố khi điều kiện thuận lợi hơn” - ông Sáu nói.

Trong khi đó, trao đổi qua điện thoại với chúng tôi vào sáng cùng ngày, ông Nguyễn Xuân Hải - Phó Giám đốc Xí nghiệp Cấp thoát nước Duy Xuyên cho biết, sau khi nước lũ rút, đơn vị đã tiến hành kiểm tra lại đường ống dẫn bị vỡ, cuốn trôi tại khu vực dưới lòng sông Bàn Thạch, đoạn từ thôn Vĩnh Nam qua thôn Hà Mỹ của xã Duy Vinh. Tuy nhiên, do nước sông còn rất sâu nên mấy ngày nay chưa thể khắc phục. Theo ông Hải, đầu tuần tới, xí nghiệp sẽ huy động nhân lực, vật tư tập trung khắc phục sự cố hư hỏng đường ống để sớm cấp nước sạch trở lại cho người dân...