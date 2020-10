Duy Xuyên dốc sức đối phó mưa lũ

(QNO) - Mưa lớn liên tục suốt mấy ngày qua khiến mực nước trên sông Thu Bồn đoạn chảy qua huyện Duy Xuyên dâng cao. Nhiều nhà dân bị ngập, hàng loạt tuyến đường giao thông trên địa bàn bị chia cắt.

Thôn Đông Yên (xã Duy Trinh, Duy Xuyên) là khu vực tương đối thấp, thường xuyên bị ngập lụt mỗi khi mưa lớn kéo dài. Qua quan sát của phóng viên Báo Quảng Nam online, nhiều nhà dân bị nước lũ gây ngập sâu khoảng 0,5 - 1m. Bà Nguyễn Thị Chín - người dân địa phương cho biết, bắt đầu từ 3 giờ sáng 10.10, nước đã tràn vào khu vực nhà dưới. Cả gia đình bà gồm 4 thành viên phải thức dậy dọn dẹp, di chuyển đồ dùng lên nơi cao ráo.

Bà Chín nói: “Do thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết nên chúng tôi đã chuẩn bị phương tiện, lương thực và chủ động di dời khi tình huống xấu xảy ra”.

Ông Trần Huy Tường - Trưởng phòng NN&PTNT kiêm Phó Trưởng ban Phòng chống thiên tai & tìm kiếm cứu nạn huyện Duy Xuyên cho biết, tính đến 19 giờ tối nay 10.10, toàn huyện có 2.000 nhà dân bị ngập lũ, tập trung chủ yếu ở các xã Duy Trung, Duy Vinh, Duy Châu, Duy Trinh, Duy Thành.

Ông Nguyễn Văn Ngọc - thành viên Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai & tìm kiếm cứu nạn huyện Duy Xuyên cho biết, ngoài việc nước lũ gây ngập nhà dân thì đợt mưa lớn này đã khiến nhiều khu vực khác trên địa bàn huyện bị chia cắt. Cụ thể như thôn Chánh Lộc (xã Duy Sơn) xuất hiện nhiều đoạn tuyến bị ngập sâu hơn 0,5m do thi công công trình giao thông; tại thôn Trung Phường (xã Duy Hải), nước biển xâm thực sâu vào khu dân cư khiến nhiều hộ dân phải di dời đến nơi cao ráo. Không chỉ vậy, nhiều tuyến đường giao thông nông thôn hay quốc lộ 14H bị ngập khá sâu, các loại phương tiện không thể hoạt động.

Theo ông Nguyễn Văn Ngọc, hiện nay mực nước các sông đang lên. Vì vậy, để chủ động ứng phó với tình hình mưa lũ và áp thấp nhiệt đới, UBND huyện Duy Xuyên và các đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình, bố trí trực ban 24/24 giờ, thông tin vận hành các hồ chứa thủy điện kịp thời đến nhân dân biết để chủ động thực hiện các biện pháp phòng tránh.

Cạnh đó, lực lượng chức năng huyện tổ chức kiểm tra, rà soát các khu dân cư ở ven biển, ven sông, vùng trũng thấp, vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất để có phương án đối phó. Các xã có đường cao tốc đi qua, đặc biệt ở các vị trí có khả năng xuất hiện dòng nước chảy xiết tại các cống qua đường, cống chui dân sinh sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư cấp thiết thực hiện sơ tán, di dời nhân dân đến nơi an toàn khi có các tình huống xấu.

Đồng thời cắm biển báo tại các khu vực nguy hiểm để nhân dân nhận biết và chủ động phòng tránh; bố trí lực lượng canh gác, chốt chặn. Nghiêm cấm người và phương tiện đi lại trên những tuyến đường ngập sâu, nước chảy xiết. Chi nhánh Thủy lợi Duy Xuyên và các địa phương có quản lý hồ, đập chứa nước tổ chức trực ban và thường xuyên kiểm tra, quan trắc đập để kịp thời phát hiện và xử lý sự cố có thể xảy ra...

Vỡ đập Cát Bầu

Ông Trần Minh Hải - Phó Chủ tịch UBND xã Duy Phú (Duy Xuyên) cho biết, lúc 5 giờ 30 phút sáng nay 10.10, khu vực cống xả đập thủy lợi Cát Bầu thuộc thôn Mỹ Sơn có chiều dài 25m đã bị vỡ. Gần 90.000m3 nước trong hồ này đã tràn xuống khiến 20 hộ dân phía dưới chân đập bị ngập sâu 0,8 - 1m. Nhiều vật dụng trong nhà như ti vi, tủ lạnh, bình lọc nước hư hỏng nặng; một số gia súc, gia cầm bị nước nhấn chìm và cuốn trôi. UBND xã Duy Phú đang thống kê thiệt hại để báo cáo cơ quan chức năng.

Sự cố vỡ đập Cát Bầu ảnh hưởng đến 20 hộ dân xã Duy Phú. Ảnh: T.S

“Đập Cát Bầu được người dân địa phương đắp vào năm 1992, phục vụ việc cung ứng nước tưới cho khoảng 5ha lúa và hoa màu của người dân thôn Mỹ Sơn. Đập trải qua nhiều lần nâng cấp và gần đây là hơn 1 tháng, chính quyền địa phương phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành tu bổ với kinh phí đầu tư 4 tỷ đồng từ nguồn dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8). Tuy nhiên, nguyên nhân dẫn đến sạt lở là do gần 1 tuần nay, trên địa bàn liên tục xuất hiện mưa to đến rất to nên con đập này không thể trụ vững” - ông Trần Minh Hải nói.

Liên quan đến sự cố vỡ đập Cát Bầu, chiều cùng ngày, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể xã Duy Phú đã tổ chức đi thăm hỏi, động viên và trao tặng 20 suất quà cho các gia đình bị thiệt hại.