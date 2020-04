Duy Xuyên tặng quà động viên lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch

(QNO) - Hôm nay 6.4, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên cùng Công an huyện và một số ban ngành, đoàn thể đã đến động viên, tặng quà các lực lượng đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 của Duy Xuyên bố trí lực lượng túc trực 24/24 giờ trong suốt 1 tuần qua. Ảnh: H.N

Lãnh đạo các đơn vị đến thăm 10 chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid-19, gồm: khu vực cầu Bà Rén cũ và mới giáp ranh với xã Quế Xuân 1 (Quế Sơn), khu vực cầu Câu Lâu cũ và mới giáp ranh với xã Điện Phương (Điện Bàn), khu vục cầu Gò Nổi giáp ranh với xã Điện Phong (Điện Bàn), khu vực cầu Giao Thủy thuộc xã Duy Hòa giáp ranh với xã Đại An (Đại Lộc), khu vực xã Duy Phú giáp với huyện Nông Sơn, khu vực cầu Cửa Đại (xã Duy Nghĩa) giáp ranh với xã Cẩm Thanh (Hội An), khu vực đường ven biển Võ Chí Công giao nhau với huyện Thăng Bình, khu vực giáp ranh với xã Cẩm Kim (Hội An). Đồng thời, thăm các khu vực cách ly tập trung của huyện gồm trụ sở Chi cục Thuế Duy Xuyên cũ, khách sạn Mỹ Sơn và Trung tâm Y tế Duy Xuyên.

Cơ quan chức năng huyện Duy Xuyên đo thân nhiệt người dân mỗi khi ra vào địa bàn. Ảnh: H.N

Tại những nơi đến thăm, ông Phạm Được - Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên biểu dương và đánh giá cao tinh thần xung kích, tình nguyện, hết lòng vì sức khỏe cộng đồng của các lực lượng tham gia phòng chống dịch. Đồng thời mong muốn các cán bộ, chiến sĩ công an, y tế, đoàn viên thanh niên... tiếp tục phát huy tinh thần “chống dịch như chống giặc”; cùng với việc kiểm soát cần tích cực tuyên truyền, vận động để người dân ý thức được trách nhiệm, nghĩa vụ trong khâu phòng chống dịch, góp phần cùng với Đảng, Nhà nước và toàn xã hội sớm đẩy lùi dịch bệnh nguy hiểm này.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên tặng quà động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát. Ảnh: H.N

Dịp này, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên trao tặng 2 triệu đồng cho mỗi đơn vị (tổng cộng 13 đơn vị với tổng số tiền 26 triệu đồng) nhằm tiếp thêm động lực thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.