Duy Xuyên tuyên truyền pháp luật bằng hô hát bài chòi

(QNO) - Tối qua 17.12, tại xã Duy Trinh, Hội đồng phổ biến kiến thức pháp luật huyện Duy Xuyên tổ chức tuyên truyền pháp luật thông qua hình thức hô hát bài chòi.

Tuyên truyền pháp luật bằng hô hát bài chòi tại xã Duy Trinh vào tối qua 17.12. Ảnh: T.L

Các diễn viên của Trung tâm Văn hóa - thể thao và truyền thanh - truyền hình huyện Duy Xuyên trực tiếp biểu diễn những làn điệu dân ca mượt mà, trữ tình, sâu lắng. Đồng thời lồng ghép chuyển tải một số quy định của pháp luật có liên quan đến đời sống, sinh hoạt hằng ngày như Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Dân sự, Luật Đất đai, Luật Khiếu nại - tố cáo, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, quy định về bảo vệ môi trường, an toàn giao thông… thông qua loại hình nghệ thuật dân gian hô hát bài chòi. Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Được biết, xã Duy Trinh là đơn vị đầu tiên của huyện Duy Xuyên tổ chức tuyên truyền pháp luật bằng hình thức hô hát bài chòi.