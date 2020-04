Duy Xuyên xử phạt 27 trường hợp không đeo khẩu trang theo quy định

(QNO) - Ông Phan Xuân Cảnh - Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên thông tin, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, những ngày qua Công an huyện và công an 14 xã, thị trấn tích cực phối hợp bố trí lực lượng kiểm tra việc chấp hành các quy định trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

Qua đó, lực lượng công an đã xử lý vi phạm hành chính 27 trường hợp không đeo khẩu trang ở nơi công cộng với tổng số tiền 5,5 triệu đồng. Đồng thời đề nghị cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt quán karaoke PK (thị trấn Nam Phước) số tiền 7,5 triệu đồng vì mở cửa trái phép trong thời gian thực hiện biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Phan Xuân Cảnh cho biết thêm, bên cạnh nỗ lực tham gia công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội cũng được Công an huyện Duy Xuyên thực hiện liên tục. Theo đó, trong thời gian gần đây, lực lượng công an đã phát hiện, bắt quả tang 3 vụ sử dụng trái phép chất ma túy với tổng cộng 21 đối tượng.