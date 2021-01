Gần 3 tỷ đồng xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng cho đồng bào Trà Leng (clip)

(QNO) - Hôm qua 12.1, nhân chuyến thăm, tặng quà tết đồng bào xã Trà Leng (Nam Trà My), đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương tham dự lễ khởi công xây dựng công trình nhà sinh hoạt cộng đồng cho người dân xã Trà Leng.

Các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi thức động thổ khởi công công trình. Ảnh: Đ.N

Cùng tham dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT; Nguyễn Phước Lộc - Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng - Phó Tư lệnh Quân khu 5 và đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương. Về phía tỉnh, có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Việt Cường; Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Thị Thùy Dung; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành.

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai và Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường tham dự lễ khởi công. Ảnh: Đ.N

Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng - Phó Tư lệnh Quân khu 5 cho hay, sau thời gian khảo sát, thiết kế theo công năng sử dụng phù hợp với cấu trúc văn hóa truyền thống của đồng bào địa phương, đơn vị đã phê duyệt hồ sơ thiết kế nhằm đảm bảo các điều kiện để khởi công xây dựng công trình nhà sinh hoạt cộng đồng cho đồng bào Trà Leng.

Clip khởi công công trình nhà sinh hoạt cộng đồng Trà Leng:

Công trình do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư, được thiết kế theo kiểu nhà sàn 2 tầng: tầng 1 diện tích 220m2, tầng 2 diện tích 182m2, đảm bảo sức chứa khoảng hơn 150 người, cùng các công trình phụ. Tổng kinh phí đầu tư gần 3 tỷ đồng.

Dự kiến công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng tháng 3.2021. Ngoài tạo không gian sinh hoạt cộng đồng cho đồng bào địa phương, công trình còn là nơi phòng chống thiên tai hằng năm, thể hiện sự chung tay giúp đỡ của lực lượng Quân khu 5 đối với bà con bị thiệt hại bởi thiên tai, bão lũ tại Trà Leng.

Đông đảo người dân địa phương chứng kiến lễ khởi công và háo hức chờ đợi ngày công trình đưa vào sử dụng. Ảnh: Đ.N

Ông Trần Duy Dũng - Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My bày tỏ cảm kích trước tinh thần hỗ trợ, giúp sức từ phía lực lượng quân đội đối với đồng bào địa phương trong suốt thời gian qua. Đồng thời cho biết, địa phương sẽ tiếp tục phối hợp nhằm đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa công trình vào sử dụng theo kế hoạch một cách hợp lý, phù hợp và hiệu quả.