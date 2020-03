Sáng 17.3, Chi đoàn Hội Phụ nữ Công an huyện Núi Thành phối hợp với Chi đoàn Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an tỉnh tổ chức gắn biển công trình “Mô hình giao lộ an toàn - văn minh”. Theo đó, các đoàn viên thanh niên đã gắn 11 biển công trình “Mô hình giao lộ an toàn - văn minh” tại các ngã tư quốc lộ 1 với đường Quang Trung và ĐT617 đi xã Tam Mỹ Tây; ngã ba quốc lộ 1 với đường tránh Nguyễn Hoàng đi TP.Tam Kỳ để hướng dẫn, tuyên truyền người dân khi tham gia giao thông.

Sáng 17.3, Chi đoàn Hội Phụ nữ Công an huyện Núi Thành phối hợp với Chi đoàn Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an tỉnh tổ chức gắn biển công trình “Mô hình giao lộ an toàn - văn minh”. Theo đó, các đoàn viên thanh niên đã gắn 11 biển công trình “Mô hình giao lộ an toàn - văn minh” tại các ngã tư quốc lộ 1 với đường Quang Trung và ĐT617 đi xã Tam Mỹ Tây; ngã ba quốc lộ 1 với đường tránh Nguyễn Hoàng đi TP.Tam Kỳ để hướng dẫn, tuyên truyền người dân khi tham gia giao thông.

Được biết, đến nay Chi đoàn Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an tỉnh đã phối hợp với các Chi đoàn Hội Phụ nữ Công an thị xã Điện Bàn, huyện Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình, Phú Ninh, Núi Thành và TP.Tam Kỳ đã gắn 39 biển công trình “Mô hình giao lộ an toàn - văn minh” tại các ngã tư, ngã ba quốc lộ 1 với các tuyến đường trung tâm của thành phố, thị xã và các huyện nằm trên quốc lộ 1. Tổng kinh phí gắn biển công trình này là 50 triệu đồng.