Gấp rút xây dựng khu tái định cư ở Trà Leng

Căn nhà đầu tiên đã được đóng trụ, đổ móng và xây tường. Xã Trà Leng (Nam Trà My) những ngày qua trở nên nhộn nhịp bởi công trình xây dựng tái định cư, tạo không gian sống mới cho đồng bào địa phương. Cuộc “tái thiết” giữa rừng như góp thêm hơi ấm cho Trà Leng sau thiên tai, bão lũ…

Công trường khu tái định cư Trà Leng trở nên nhộn nhịp với hoạt động xây dựng nhà ở mới cho người dân. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Chờ cuộc sống mới

Bao ước vọng cho ngày được sống trong căn nhà mới không còn quá xa với người dân xã Trà Leng khi diện mạo khu tái định cư đang dần hiện hữu. Hàng chục nền móng nhà ở, cột bê tông đã được triển khai, đổ trụ theo nguyện vọng cấu trúc nhà sàn của đồng bào địa phương. Và, khi căn nhà đầu tiên bắt đầu được xây tường, bao ánh mắt của người dân ở nóc Ông Đề (thôn 1, xã Trà Leng) không “chịu” rời khỏi công trường. Nhiều ngày qua, họ ở đó theo dõi, mong ngóng đến ngày được về ở trong căn nhà mới.

Tập trung nhân lực, phương tiện thi công khu tái định cư Ông Nguyễn Đức Xuân - Giám đốc Công ty TNHH MTV Xây dựng An Xuân Phát (Tam Kỳ), đơn vị thi công khu tái định cư Trà Leng cho biết, công trình nhà ở cho các hộ dân khởi công vào ngày 22.12, mỗi nhà có diện tích sàn 51m2, thiết kế xây dựng theo kiểu nhà sàn bê tông kiên cố với kinh phí khoảng 150 triệu đồng/nhà. Những ngày qua dù thời tiết bất lợi, đơn vị vẫn nỗ lực thi công để công trình hoàn thành trước tết. “Chúng tôi huy động 80 nhân công và nhiều phương tiện, máy móc tập trung tại công trường. Hiện các dãy nhà khu A (khu tái định cư có 4 khu A, B, C, D) đã xong phần dầm trụ, đang xây gạch; các khu còn lại đang trong giai đoạn làm móng, hy vọng thời tiết những ngày tới ủng hộ để sớm hoàn thiện công trình” - ông Xuân cho biết. (H.QUANG)

Mưa lất phất, nhưng chị Hồ Thị Bông vẫn lặng lẽ đứng trên phần đất vừa được phân lô, theo dõi công nhân đặt từng viên gạch xây tường nhà của gia đình. Chị Bông là vợ nguyên Bí thư Đảng ủy xã Trà Leng Lê Hoàng Việt - nạn nhân mất tích trong vụ lở đất ở nóc Ông Đề. Dù ánh mắt vẫn đầy nỗi u buồn, nhưng chị nói, sau những tai họa bất ngờ, điều người dân mong chờ nhất lúc này chính là sớm được an cư ở căn nhà mới để họ ổn định cuộc sống. Bởi suốt nhiều tháng nay, kể từ khi xảy ra sự cố đau lòng, bà con đều phải ở tạm tại khu bán trú của điểm trường nóc Ông Lục (thuộc Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Trà Leng) trong điều kiện hết sức khó khăn. “Chỉ mong nhà mới sớm được hoàn thành để bà con có nơi ở ổn định, đảm bảo cuộc sống sau này” - chị Bông tâm sự.

Ông Phan Quốc Cường - Chủ tịch UBND xã Trà Leng cho hay, những ngày qua, thời tiết tại địa phương không mấy thuận lợi, liên tục xuất hiện mưa phùn. Dù vậy, công tác triển khai dự án nhà tái định cư cho bà con vẫn luôn được đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo theo kế hoạch hoàn thành trước Tết Nguyên đán.

Theo ông Cường, toàn bộ diện tích khu dân cư mới này rộng khoảng 6 héc ta, nằm gần trụ sở ủy ban xã. Đến nay, địa phương đã hoàn tất việc phân chia 81 lô đất cho các hộ dân (mỗi lô đất rộng 200m2) và đang trong quá trình gấp rút xây dựng nhà ở theo chủ trương của tỉnh. Trước mắt, chính quyền huyện Nam Trà My hỗ trợ kinh phí làm nhà cho 51 hộ dân ở thôn 1 và thôn 2 của xã Trà Leng đến tái định cư với mức 150 triệu đồng/hộ từ nguồn ngân sách được phân bổ và nguồn ủng hộ của các tổ chức, cá nhân hảo tâm thời gian qua.

Đẩy nhanh tiến độ thi công

Ông Trần Văn Mẫn - Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My cho biết, qua đánh giá thực tế và tham vấn ý kiến từ các chuyên gia, cơ bản địa điểm khu vực tái định cư này khá an toàn. Tuy nhiên, do địa hình ở khu vực này một bên sát núi, một bên lại có sông. Vì thế, để đảm bảo việc an cư lâu dài, cả người dân lẫn chính quyền địa phương đều mong muốn Nhà nước xây dựng thêm dự án kè dọc bờ sông, nhằm kiên cố khu tái định cư này.

Trực tiếp kiểm tra, khảo sát tiến độ thi công công trình khu tái định cư cho đồng bào xã Trà Leng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đánh giá cao công tác chuẩn bị, chủ động triển khai xây dựng các dự án công trình thuộc khu tái định cư Trà Leng của chính quyền huyện Nam Trà My và các đơn vị liên quan trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh, chính sự đồng thuận cao từ phía người dân và chính quyền đã giúp mặt bằng nhanh chóng được triển khai thực hiện, đảm bảo các điều kiện thi công công trình nhà ở cho người dân bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ theo chủ trương của tỉnh.

Để đảm bảo hoàn thiện về chỗ ở sớm nhất cho các hộ dân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đề nghị chính quyền huyện Nam Trà My cần tiếp tục chỉ đạo và đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình hạ tầng, giúp người dân có không gian mới kịp đón một cái tết an lành sau những biến cố vừa qua. Phải đẩy nhanh tiến độ thi công, đồng thời lưu ý đến các yếu tố đảm bảo an toàn trong lao động. Cố gắng đến Tết Nguyên đán 2021, công trình sẽ hoàn thành giúp người dân kịp thời có nhà ở để đón năm mới, ổn định cuộc sống lâu dài”.